En el marco del Día del Niño, mujeres saltillenses exponen ‘explotación maternal’

Esta fecha fue establecida por el expresidente Álvaro Obregón en 1924, no obstante, el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó la celebración de forma internacional, aunque cada país escogió un día especial para celebrar.

En México, aunque no es un día de asueto, sí es una festividad nacional donde cada escuela primaria e institución dedicada a la formación y cuidado de los infantes realiza actividades culturales y artísticas para la promoción del bienestar y esparcimiento de los menores, tales como festivales, salidas, bailes, kermeses , etcétera.

Por otro lado, otros comentarios mencionaban que el uso del disfraz y peinado no era obligatorio, por lo que no debería suponer un sacrificio .

Son actividades que para muchas sale de su presupuesto y que hacen de todo para cumplirla. Y que la realidad es que no todas pueden y si lo hacen es con un gran sacrificio.

“No soy mamá, pero, ¿Qué necesidad de volver estresante algo como el día del niño? En vez de utilizar la semana para crear consciencia o campañas en favor de las infancias (ya si van a hacer actividades que involucran a los padres), tienen que volver todo una ocasión de mucha explotación, cansancio y, además, promover que los niños cuyos padres no pueden ayudarlos a hacer eso, se sientan mal”, dijo una usuaria.

“Yo no doy crédito de esa m*m*d*. Como si no bastara con tener uniformes limpios y la cartulina a tiempo”, expresó una mujer.

Además, algunas mujeres comentan que muchas veces no tienen dinero suficiente para realizar todos los vestuarios de sus hijos, porque son varios días en los que se realizan las actividades.

“Cada quien debe ser responsable de sus hijos, y si eres padre o madre sabes que es una friega cumplir con esa responsabilidad que dura de por vida. Los niños no se pueden poner a jalar para tener dinero y comprar lo que necesitan, es responsabilidad de ambos padres cumplir con eso, así que no, no es obligatorio cumplir con lo que piden, lo que es obligatorio es amar, respetar y acompañar a tus hijos en su curso escolar y cumplir con lo poco que se les pide una vez al año... nadie exige comprar, hay muchos medios en donde buscar para hacer cosas sencillas y bonitas. El que quiere puede y cada quien decide como quiere que sus hijos se sientan”, rezaba uno de los comentarios.

“Discúlpenme, pero detrás de todos los eventos escolares hay maestras que economizamos absolutamente todo, hacemos planes para conseguir dinero y hacer que las madres de familia adquieran el menor gasto posible aparte que siempre aportamos desde nuestros bolsillos (no solo en este tipo de eventos, invertimos casi siempre una parte importante de nuestro sueldo en el día a día) aparte no están pensados para perder clases sin más, todas las actividades que se hacen tienen intenciones educativas y están encaminadas a desarrollar experiencias positivas en las infancias.

Entonces me parece que los términos de ‘innecesariamente’ y ‘explotada’ caen en lo absurdo, ya que esto sería el mínimo que padres y madres deberían hacer por sus infantes”, fue lo que una cibernauta, identificada como docente, explicó.