Nadie sabe mejor lo que vale un título universitario como quien no lo tiene

Quizá haya sido la entrevista de trabajo más angustiosa de mi vida. Delante de mí estaba una persona que lo tenía todo: años de experiencia profesional, confianza en sí misma y, quizá lo más impresionante desde mi punto de vista, una licenciatura y un posgrado en dos de las mejores escuelas de periodismo del país. Ahí estaba yo, con estudios hasta décimo grado y el certificado de preparatoria, esperando impresionar a un posible futuro colega en un sector que espera credenciales impresionantes. Es normal sentirse ansioso en una entrevista de trabajo, así que, en cierto sentido, mi deseo de aprobación aquel día no era nada extraordinario. Salvo que yo no me estaba postulando a ningún trabajo. Yo era el entrevistador. En concreto, yo era un editor digital recién ascendido de una importante revista de negocios que quería contratar a mi primer redactor de plantilla. Nunca he olvidado esta dinámica: estar en un puesto directivo en el sector de los medios de comunicación de Nueva York (en la cima de mi carrera, como suele decirse) y, de alguna manera, seguir preocupándome de que un candidato a un puesto de trabajo pudiera consultar mi formación académica y preguntarse qué derecho tenía yo a estar donde estoy. Ese es el verdadero poder de la educación.

Empresas como Google, G.M. o Delta Air Lines están eliminando los requisitos de titulación universitaria para muchos puestos y, en su lugar, se centran en la “contratación basada en habilidades”, una filosofía que da más importancia a las personas que al pedigrí”

Cuando hablamos de la brecha educativa en Estados Unidos, a menudo lo hacemos a través del prisma de las diferencias políticas y culturales. Se supone que los estadounidenses con estudios universitarios son más progresistas, votan por el partido Demócrata, viven en ciudades y trabajan en profesiones que antes de la pandemia requerían estar en una oficina. Se dice que sus homólogos no titulados tienden a ser más conservadores, rurales y empleados en el tipo de trabajos manuales que han ido desapareciendo en los últimos 40 años. Los estudios académicos y los datos de las encuestas respaldan estos estereotipos hasta cierto punto, pero son solo la pieza de un rompecabezas más grande sobre las enormes brechas que se han formado y se siguen formando entre los estadounidenses que se benefician de la educación superior y los que no. La brecha educativa también tiene que ver con quién nos da una oportunidad, quien nos deja entrar y a dónde. Es lo que hizo que mi encuentro como editor sin una licenciatura que entrevista a un candidato con una maestría de una escuela de periodismo de alto nivel fuera tan angustiante. Es difícil imaginar que alguien hubiera considerado siquiera mi currículum de haber sido yo el entrevistado aquel día. Incluso después de 17 años de trabajo como periodista, no puedo dar por sentada la posición en la que estoy. La búsqueda de empleo en el mundo profesional puede ser un ejercicio bastante desmoralizante cuando no se tiene una educación formal. Todavía recuerdo un mal momento personal en el verano de 2016, cuando me vi envuelto en una gran ronda de despidos, no muy diferente de la que tanto hemos oído hablar en los últimos tiempos. Tenía 45 años, acababa de casarme y de repente me despidieron de la publicación de noticias en línea en la que había trabajado como reportero y editor. Me sentía bien con mis perspectivas, pero a pesar de contar con una década de experiencia de tiempo completo en la redacción, no podía atraer la preciada atención de los gerentes de contratación de los medios de comunicación. De hecho, ni siquiera podía hacerles llegar mi currículum. Sin una licenciatura (considerada durante mucho tiempo la calificación mínima de facto para una carrera en el periodismo), mis solicitudes de empleo en línea parecían estar siendo engullidas por fuerzas algorítmicas fuera de mi control, perdidas en el vacío de un software de contratación que fue construido para eliminar a los indeseables. Gracias a la selección de currículos, mis años de experiencia me favorecían tanto como mi falta de estudios me perjudicaba.