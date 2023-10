En Saltillo también se disfruta de los exquisitos mariscos, ¡y eso que no hay mar!

Por otro lado , Juan Beltrán no dudó en mencionar a Marisquería El Capricho como el mejor de todos. “Sin pensarlo, lo mejor de lo mejor aquí y en toda la República” , expresó entusiasta.

Saltillo , conocida por su rica herencia cultural, podría no estar en la costa , pero cuando se trata de mariscos , esta ciudad del desierto brilla con destreza.

Puerto Anáhuac Saltillo se alzó como la preferencia de Karen Rodríguez y Gaby Santos, mientras que La Perla del Pacífico en Saltillo fue el elegido por Juany Sosa y Jorge Arturo Vilchis Macías, y otros más, quienes elogiaron la autenticidad de su cocina marina.

No obstante, la joya escondida de la encuesta fue Laguna de Alvarado en Ramos Arizpe. Tanto Lucy Valdés como Yolanda Barrón lo señalaron como un destino imperdible. Go Pau no escatimó en elogios: “Excelente sazón, bien servido y buenos precios”, afirmó.

La diversidad de opciones refleja la riqueza culinaria de la región, ofreciendo a los amantes del marisco una gama variada de lugares para satisfacer sus antojos. Siendo elocuente en su recomendación, Sol Y Luna Toso hizo un llamado a la comunidad: “Ojalá se den la oportunidad de visitar Laguna de Alvarado, definitivamente el mejor preparado en todo Saltillo. Se encuentra en Ramos Arizpe, 100% recomendado”.

Los comentarios de nuestros seguidores subrayan la pasión que nuestra región tiene por los mariscos, una tradición culinaria que sigue prosperando.

¿POR QUÉ A LOS MEXICANOS NOS ENCANTAN LOS MARISCOS?

Los mariscos han ocupado un lugar especial en la mesa mexicana, convirtiéndose en una verdadera delicia culinaria. Esta preferencia por los manjares del mar no es accidental; tiene profundas raíces en la geografía, la tradición y, por supuesto, el incomparable sabor que ofrecen.

Geografía Rica y Costas Abundantes: México, con sus extensas costas bañadas tanto por el Océano Pacífico como por el Golfo de México, tiene una riqueza natural de mariscos a su disposición. Desde camarones jugosos hasta langostinos delicados y pescados frescos, la variedad de opciones es asombrosa. La proximidad a las fuentes de mariscos frescos ha permitido que las comunidades costeras desarrollen una afinidad por estos manjares marinos, convirtiéndolos en parte integral de su dieta diaria.

Tradición Culinaria Arraigada: La tradición de consumir mariscos está profundamente arraigada en las comunidades costeras mexicanas. Las recetas familiares, transmitidas de generación en generación, han creado una rica herencia culinaria basada en mariscos. Desde los exquisitos ceviches de la costa del Pacífico hasta los caldos reconfortantes del Golfo de México, cada región tiene su propia interpretación y estilo de preparación, lo que agrega diversidad a la experiencia culinaria.

Sabor Versátil y Exquisito: La versatilidad de los mariscos en la cocina mexicana es insuperable. Su amplia gama de sabores, desde suaves y delicados hasta intensos y audaces, ofrece a los chefs una paleta infinita para crear platos excepcionales.

Además, los mariscos tienen un sabor naturalmente delicioso, que se puede realzar con diversas preparaciones, desde las simples y frescas hasta las más elaboradas y picantes, satisfaciendo así todos los paladares.