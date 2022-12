“No hace mucho frío, lo que pasa es que atravesamos calores muy intensos”, aseguró la meteoróloga de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Juana María Mendoza a VANGUARDIA, quien alertó no sólo por el calentamiento global sino también el local que intensifica los periodos calurosos en Saltillo.

Desde su oficina en la UAAAN y con más de tres décadas de experiencia en la meteorología, asegura que en Saltillo “no ha hecho frío”, incluso, el invierno meteorológico comienza apenas y el invierno astronómico, hasta el día del solsticio de invierno, el 21 de diciembre.

“Lo que pasa es que había hecho calor, por eso estos fríos los sentimos más fuertes, pero en realidad, pues no ha hecho frío, no ha llegado a cero grados por lo menos en la ciudad no, entonces no es algo extraordinario.

El problema no es que haga frío, más bien tuvimos veranos muy calientes, y Saltillo no debe ser caliente, pero es algo que hemos generado nosotros mismos, hemos dejado de ser el lugar con el clima ideal”, comentó la experta.

Saltillo, explica, tenía una temperatura media de 17.8 y ahorita ya de arriba de los 18 grados, entonces eso cambió todo lo que conocíamos de Saltillo, “ya no es la ciudad del clima ideal, la ciudad del aire acondicionado que fue antes”, reiteró, y señaló que es desde hace varios años.

“Fue más o menos a partir del 2000 cuando ya estábamos con temperaturas muy diferentes a lo que antes teníamos, por ejemplo, Saltillo antiguamente, en los registros que yo tengo de muchos años era su mes más caliente era junio y ahora ya no es. En los últimos años los meses más calientes son abril y mayo, nada que ver con lo de antes”, comentó.

EL FRÍO AUSENTE

Aunque reconoció que por ahora los frentes fríos que van llegando casi siempre tienen una semana de espaciamiento y son normales, por eso es casual que los lunes haga frio y luego la semana “vaya mejorando”.

“Pero todo esto sí tiene que ver con el calentamiento global y el calentamiento local, pues Saltillo ha cambiado mucho ya no es lo que fue, por el tamaño de la ciudad, la cantidad de población y el parque vehicular, todo eso cambió y eso ha cambiado el clima, finalmente son factores que lo ha modificado.

Entonces podemos afirmar que realmente no ha hecho frío, en realidad no ha hecho más sino que es la sensación que tenemos de que hacemos frío por los calores que hemos pasado. He visto temperaturas en noviembre de hasta menos cinco de hace algunos años y ahorita ni siquiera se llega a cero grados”, reiteró la especialista.

Además reiteró que hay muy pocas probabilidades de que neve este diciembre, pues, como ha comentado, en realidad las temperaturas no bajarán como en los diciembres anteriores y antiguas navidades.

Cuando en los ochentas pronosticó que llovería, sin embargo, todos se burlaron de ella para apreciar una blanca nevada al día siguiente tal como se los dijo.