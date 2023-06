Fallece hombre enfermo en vía pública de Saltillo; esperó durante horas a que le abrieran la puerta de su casa

Tras haber salido del hospital, se informó que la encargada de cuidarlo no se encontraba en el domicilio, por lo que se sentó a esperarla

Paquito falleció la tarde de este martes en el exterior de su domicilio en la Zona Centro de Saltillo, después de enfrentar varias dificultades relacionadas con su enfermedad. Aunque estuvo en el hospital y fue dado de alta hoy, minutos después perdió la vida en plena calle.

El hombre sufría de úlceras en los pies debido a la falta de higiene y a la falta de cuidado personal. El pasado domingo empeoró su estado de salud y fue llevado por el personal de la Cruz Roja a las instalaciones del Hospital General.

La ambulancia lo recogió en su domicilio ubicado en la calle Dionisio García, entre las calles Manuel Pérez Treviño y Maclovio Herrera. Fue llevado a la sala de recuperación y aparentemente todo estaba bien, por lo que fue dado de alta.

En la tarde de este martes, regresó a su casa, pero la mujer que lo cuidaba y tenía las llaves no se encontraba allí, ya que no tenía más familia. Por lo tanto, quedó afuera de la casa y le prestaron una silla para sentarse. Sin embargo, pasaron varias horas y la encargada no llegaba.

Dado que la responsable no aparecía, se solicitó ayuda a la policía, pero no pudieron hacer nada al respecto y se retiraron del lugar, dejándolo allí.

La persona que le había prestado la silla finalmente se la llevó, dejando a Paquito en el suelo. Lamentablemente, allí perdió la vida. Se confirmó su fallecimiento y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo para determinar la causa de la muerte.