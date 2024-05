Investigan intento de infanticidio en Saltillo: madre abre llave de gas por presuntos problemas económicos

Personal de la Procuraduría de las Niñas, los Niños y la Familia investiga un caso de intento de suicidio e intento de infanticidio por parte de una madre en la colonia Oceanía Bulevares.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes en el domicilio ubicado en dicha colonia, donde se encontraban dormidas Aitana, de un año; Amayrani, de 3 años; y Nicole y Aily, de 5 años.

Paloma, de 33 años, madre de las niñas, informó que fue su padre quien había abierto la llave del gas, por lo que tuvo que sacar a las niñas y llevarlas al Hospital Materno Infantil.

Sin embargo, una vez en las instalaciones del nosocomio, alrededor de las 06:00 horas, informó que intentó quitarse la vida, ya que no cuenta con recursos para comer ni para mantener a sus hijas.

Asimismo, dijo que su ex pareja, Jonathan, de 33 años, no le da apoyo alguno y eso la tiene muy desesperada y ya no sabe qué hacer al respecto.

El ingreso de las menores intoxicadas por gas alarmó a las autoridades, siendo la Fiscalía General del Estado y la PRONNIF quienes tomaron el caso para la investigación pertinente.

Por lo pronto, se abrió la carpeta de investigación y se brindó apoyo psicológico y emocional a la mujer mientras se estabiliza y se confirma el buen estado de salud de las niñas como prioridad.