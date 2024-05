‘Ella es la más obediente y la más perversa’: Advierte Loret de Mola que Claudia como presidenta será la versión recarga de AMLO

‘NO CABEMOS TODOS’ EN EL PAÍS DE CLAUDIA: LORET

El gobierno de Sheinbaum, de ganar la presidencial de la República, expone el periodista Carlos Loret de Mola, será de persecución y no de diálogo.

“En el país de Claudia no cabemos todo, será de persecución y no de diálogo. Su cierre del debate del domingo fue pensado y ensayado: allá están ustedes, aquí estamos nosotros. En la discusión, dejó claro que en su eventual mandato la oposición no cabe. Persecución, no diálogo.

“Igual para la crítica, venga de la prensa, de la intelectualidad, la sociedad civil, los activistas, las feministas. El que piensa diferente está inhabilitado moralmente. No merece ni que se le voltee a ver”, añade en el artículo.