Paros laborales mejoran la calidad del aire en Saltillo en mayo

A diferencia de lo que ocurrió en los primeros meses del año, Saltillo ha registrado una mejoría en su calidad del aire en los primeros 18 días del mes de mayo.

De acuerdo al Monitoreo de la Calidad del Aire que emite la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila a través de la página https://sma.gob.mx/monitoreo-calidad-del-aire/, de los 139 días que han transcurrido del 2024, en 78 se presentó una calidad del aire calificada como “extremadamente mala”, la peor posible.

TE PUEDE INTERESAR: Trabajadores de Tupy Saltillo reclaman un bono digno para compensar bajas utilidades

Sin embargo, cabe decir que hasta el 20 de abril se presentaron los primeros 76 días con ese calificativo y a partir de entonces solo se ha vuelto a presentar en dos ocasiones.

Desde esa fecha, los registros exhiben una mejoría en la calidad del aire aunque han oscilado entre “aceptable”, “mala” y “muy mala”, pues solo han sido dos días en los que se registró una calidad del aire “buena” durante las 24 horas del día.

En los primeros 18 días de abril, se registraron 15 días como “extremadamente malos” y ninguno “bueno”, mientras que en el mismo rango de tiempo en mayo, ha habido dos días “buenos” y solo el 16 de mayo se presentó como “extremadamente malo”.

VIENTOS ENSUCIAN EL AMBIENTE

De acuerdo al ingeniero ambiental Francisco Mancillas, los vientos que se presentaron en meses anteriores fueron los principales causantes de la contaminación ambiental en la ciudad.

Mancillas, quien tiene experiencia en dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), indicó que los vientos “inusuales” pudieron contribuir a la atracción de partículas a la ciudad.

Mancillas también consideró que la contaminación de la Zona Metropolitana de Monterrey pudo llegar a la de Saltillo a través de los mencionados vientos.

Al viento, Mancillas agregó que el aumento en el flujo vehicular y en la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad fue otro de los factores para la contaminación del aire en los primeros meses del 2024.

En ese sentido, los paros laborales que se presentaron en la ciudad, de acuerdo al ingeniero ambiental, también influyeron en días particulares para disminuir la contaminación.

“También tiene mucho que ver... las empresas tienen su aportación, al haber paros también hay un número determinado de vehículos que baja. Si checamos los días festivos, de no asistir a clases, en algunos casos el no tener los trabajos, creo que eso también ha disminuido y ayuda a que no haya tanto flujo de vehículos, pues también la calidad del aire mejora”, explicó.