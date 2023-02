Falta de apoyo federal no ha impedido concretar obras en Coahuila, asegura Miguel Riquelme

En la puesta en operación de un nuevo pozo de agua potable para Torreón, el Gobernador señaló que el abandono del Gobierno Federal no ha impedido que se concreten obras públicas

Torreón, Coahuila. - La falta de apoyo federal y el olvido no ha impedido se concreten las obras en todo Coahuila, “nos quisieron ahorcar, pero les salió contraproducente”, comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

En la puesta en operación de un nuevo pozo de agua potable para el segundo cuadro de Torreón, señaló que el abandono del Gobierno Federal a la entidad no ha impedido que se concreten las proyecciones en materia de obra pública.

En el caso particular de Torreón, dijo que cada lunes se inicia o se entrega una obra y mencionó que en la actualidad se encuentran en proceso de repavimentación las principales calles y avenidas.

Además, están en construcción el Sistema Vial Cuatro Caminos y el Sistema Vial Villa Florida, que son obras para atraer inversiones, imagen y mejor movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila se comete un abuso contra mujeres cada día

Solamente este año en Torreón habrá de ejercerse en obras que representarán en su conjunto una inversión del orden de los 700 millones de pesos, y que significarán a nivel regional el cierre de su administración.

Sostuvo que eso ha sido posible gracias a la disciplina financiera y la transparencia en el manejo de los recursos, ya que eso permitió hacer muchas cosas y sin necesidad de pedir prestado a ningún banco, aseguró.

Mencionó que no solamente no se solicitó ningún crédito a largo plazo, de manera que no aumentó el monto de la deuda pública estatal, sino que además se logró mejoró la calificación crediticia de Coahuila.

El Estado logró un incremento en la captación de ingresos propios, que pasó de tres mil 800 millones de pesos a nueve mil millones al año, lo que deja gran margen para obras, proyectos y compromisos establecidos con la ciudadanía, concluyó el Gobernador.