El 90 por ciento de padecimientos cardiacos son evitables, afirma médico saltillense

Los padecimientos cardiacos son evitables en el 90 por ciento de los casos si las personas cambian sus hábitos de vida, pues son eventos secundarios a factores como obesidad, hipertensión y diabetes, advierte especialista saltillense.

El doctor Antonio Sifuentes de la Garza refirió que, lamentablemente, Coahuila sobresale en estas enfermedades y cuando se desarrollan los pacientes no controlan la hipertensión y la diabetes, no vigilan la alimentación, no realizan ejercicio de manera adecuada y no siguen el tratamiento.

Refirió que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, es decir, los niños que no reduzcan su peso a la talla adecuada de acuerdo con su edad, son potenciales pacientes de diabetes, hipertensión y de padecimientos cardiovasculares.

TE PUEDE INTERESAR: En Coahuila se comete un abuso contra mujeres cada día

“No olvidemos que el sobrepeso y la obesidad reducen la esperanza y la calidad de vida, también reducen los años de vida productiva por incapacidades laborales ocasionada por enfermedade.

“No solo se afecta la economía dentro del hogar, también hay pérdidas económicas para las empresas o negocios y para el mismo sector salud, que debe disponer de más camas y asignar mayor gasto al tratamiento de las enfermedades que son prevenibles, que son evitables en la mayoría de los casos”, afirma el especialista.

Añadió que la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, siempre y cuando las personas mejoren sus hábitos de vida, con una alimentación saludable y hacer ejercicio de manera habitual; no es requisito pagar por ejercitarse en un gimnasio, basta con caminar media hora al día de manera vigorosa alrededor de la cuadra o en el parque, recomendó.

TE PUEDE INTERESAR: Accidente de carretera deja un hombre sin vida y un menor herido en General Cepeda

Indicó que los padecimientos cardiovasculares van en aumento y son la primera causa de muerte en Coahuila; además, las investigaciones con relación al coronavirus establecen que una de las secuelas pueden ser las afecciones cardiacas, con infartos en población relativamente joven.

Las principales afecciones son la cardiopatía isquémica en que se tapan las arterias, el infarto agudo al miocardio y el desarrollo de arritmias con el corazón latiendo muy lento o muy rápido.

“Una vez manifestada la enfermedad no es posible curarla, no hay medicamento o tratamiento para ello, solo hay disponibles medidas de control farmacológico y no siempre son efectivas por la propia condición del paciente, por eso la insistencia en la prevención”, expresó el doctor.