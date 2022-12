Imputados por violencia familiar pagarán uso de brazalete o irán a la cárcel en Coahuila

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup, informó que en enero del 2023 los imputados por violencia familiar tendrán que pagar por el uso del brazalete como medida cautelar o irán a la cárcel.

“Los brazaletes son una medida muy importante que estamos aplicando, y el próximo año queremos que sea con cargo al infractor. Es un diseño que estamos haciendo, casi puedo decir que es un hecho en enero”, señaló.

En caso de que los infractores no puedan pagar, “que se queden en la cárcel, porque yo no me voy a arriesgar a que maten a una mujer, no me voy a arriesgar a que la vuelvan a golpear”, sostuvo el magistrado Miguel Mery.

Coahuila cuenta con 80 brazaletes cuyo costo representa alrededor de ocho mil pesos cada uno por cada ocasión que se utiliza, detalló.

Al cierre de este 2022, todos los brazaletes se encuentran utilizados, lo que representa una erogación de al menos 640 mil pesos por parte del Estado coahuilense.

“Es una carga importante que se está erogando para cubrir la tecnología con la cual se monitorea al infractor y se le da un dispositivo a la víctima, a la mujer, para que no sea atacada en dado caso de que él infrinja el círculo de seguridad impuesto por el juez”, indicó Mery Ayup.

Asimismo apuntó que el Poder Judicial de Coahuila tiene el objetivo de aumentar la cantidad de los brazaletes el próximo año debido a la alta incidencia de agresiones contra la mujer en el hogar, “porque es el pan de todos los días que tenemos que atender violencia familiar”.

“Mi meta es llegar por lo menos a tener 200, con 200 creo que podríamos tener una buena cantidad y no solamente por este delito, sino para algunos otros que es necesario”, comentó el magistrado Miguel Mery.

Destacó que más policías de Coahuila y los municipios cuentan con capacitación para atender temas de violencia familiar, y las corporaciones de seguridad se coordinan para realizar rondines y otras medidas para proteger a las mujeres y frenar la violencia contra ellas.