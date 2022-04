‘INE no brindó información suficiente para localización de casillas’, dice diputada de Coahuila

“ Es una fecha histórica porque nunca antes se había dado la oportunidad para que el pueblo manifieste si su presidente está haciendo las cosas como debería o no y lo más importante de todo esto es que es una oportunidad para que los ciudadanos ejerzan un derecho constitucional para decidir sobre el rumbo que debe de seguir y tomar nuestro país ”, apunta.

Sobre la participación que se está dando en la región sureste de Coahuila, opinó que no se trata de un problema de la ciudadanía si no que atañe a la deficiente difusión que se le dio a la Consulta desde el Instituto Nacional Electoral (INE), así como la nula identificación de los sitios donde se encuentran instaladas las casillas.

“La gente tiene ganas de participar, el problema radica en que el INE no ha dado la información ni la difusión correspondiente, tu puedes ir a cualquier casilla y no se pueden identificar como en anteriores ejercicios democráticos para conocer que ahí se está llevando la votación, por ello queda claro que no es un ente que funciona para el bien del pueblo”, expone.

Agregó que, en Ramos Arizpe, de las 122 casillas que funcionan con normalidad durante periodos democráticos oficiales, sin embargo, este día estuvieron activas apenas 45 casillas mientras que en las zonas rurales solamente se cuenta con uno o dos espacios para la votación.

“Esto quiere decir que muchas personas han tenido que ir a otros lugares que ellos no conocen porque las casillas que les tocaban no estaban activas, el INE no da información correspondiente, entonces por eso se da una confusión entre la ciudadanía y un entorpecimiento por parte de esta institución”, apunta.

