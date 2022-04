Adelantan “viacrucis” para votar en Ramos Arizpe; recorren hasta 35 kilómetros

Habitantes de 15 colonias y comunidades rurales de Ramos Arizpe, vivieron un viacrucis este domingo para poder llegar a las urnas.

Quienes recorrieron más de 35 kilómetros para poder ejercer el voto en la revocación de mandato ya que las casillas a las que acudían normalmente fueron clausuradas.

Incluso en algunas escuelas donde antes se encontraban las casillas ni siquiera había anuncios para orientar a los habitantes hacia donde dirigirse para votar.

Mientras que en la sede, el Instituto Fernando Montes de Oca, ubicado en el fraccionamiento Torremolinos, no atendió algunas de las dudas de los votantes.

De acuerdo a los votantes, muchos fueron confundidos y enviados de vuelta a sus casas sin poder votar, aún cuando esa sede les correspondía, incluía unos regresaron a las sedes anteriores “echando doble vuelta”.

Habitantes de dichas zonas, desde colonias como Fidel Velázquez hasta ejidos como el Mesón del Norte y Las Villas, a un costado de la carretera Monclova, protestaron por el repentino cambio de casillas.

Además, aseguraron que se trata de una estrategia para evitar que los ramosarispenses acudieran a votar.

“Vine y me dijeron que aquí no era, me regresé, eche vuelta y si era aquí, ahora resulta que estuvieron dormidos en la capacitación o por qué no avisaron antes”.

“Estas son votaciones mañosas ahí andamos como gallinas descocadas por si ningún lado”, expresó Amalia Garza González del ejido las Villas.