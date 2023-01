El Gobierno del Estado no debe utilizar los procedimientos pendientes por actos delictivos contra ex funcionarios con fines políticos, dijo la diputada Teresa Meraz, de Morena, quien señaló que llama la atención que en pleno proceso electoral se agilizan investigaciones y otras se archivan.

“No demos lugar a suspicacias con el actuar de nuestras autoridades, porque sería grave que se utilizaran las instituciones como arma política”, dijo la legisladora.

En días pasados, la Fiscalía General detuvo a los ex alcaldes Ramiro “N”, de Parras, de Morena, y Gerardo “N”, de Monclova, operador político de Ricardo Mejía Berdeja en la Región Centro del Estado, por supuestos actos de corrupción durante sus administraciones.

“Llama la atención que fue justo hasta que dio inicio el proceso, cuando el Poder Ejecutivo echó a andar su maquinaria para cumplimentar órdenes de aprehensión contra ex alcaldes que habían gobernado con siglas distintas a las del partido oficial”, dijo.

Añadió que Morena ha solicitado encarcelar a un ex alcalde y una ex alcaldesa de Viesca por las mismas irregularidades administrativas por las que se libraron las órdenes de aprehensión contra los ex alcaldes, lo que calificó de desigualdad jurídica y de uso arbutrario de poder.