¿Qué oculta la misión de la paz de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría?

Habeck declaró al canal de televisión ‘Welt’ que Orban había viajado a China “como jefe de gobierno húngaro y no como representante de Europa”. La política húngara “muy a menudo no representa la idea central de la Unión Europea, es decir, la liberalidad en el interior y la confianza europea en sí mismo en el exterior, sino que a veces busca una proximidad demasiado estrecha con, en mi opinión, los líderes políticos equivocados”, afirmó Habeck.

Los representantes de la UE y los jefes de gobierno de otros Estados de la UE subrayan que Orbán no representa a la Unión Europea en sus viajes, sino que sólo viaja como Primer Ministro húngaro. Por ejemplo, el vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, se distanció de la visita de Orbán a Beijing.

El experto en Hungría del grupo de expertos del Fondo Marshall Alemán, Daniel Hegedüs, nos recuerda que la forma de pensar de Orbán está influenciada por el poscomunismo.

“Si dejas de tomarte en serio un imperio o una alianza y te ríes de ello, es el fin. Lo que estamos viendo aquí es una campaña estratégica para ridiculizar a la Unión Europea y mostrar que el Primer Ministro Orbán está tomando todas estas medidas descoordinadas, violaciones de las posiciones comunes y acordadas de la UE, que pueden llevarse a cabo y no hay que temer consecuencias negativas”, explica Hegedüs.

Porque Orbán sabe que, por un lado, está ampliando su futuro margen de acción y su futura autonomía política y, por otro lado, también está socavando gravemente la percepción de la política exterior de la UE entre socios importantes.

El primer ministro húngaro afirma que es el único líder europeo que puede hablar con Putin.

Cuando se le pregunta si Orbán realmente podría contribuir en algo al proceso de paz entre Rusia y Ucrania, el experto húngaro se muestra escéptico. “El primer ministro Orbán es el único Jefe de Estado o de Gobierno europeo que está dispuesto a hablar con el señor Putin. Esto es una violación. Va en contra del principio básico establecido conjuntamente por los Estados miembros de la UE de que el futuro de Ucrania no se discutirá sin su participación directa en las conversaciones. Así que no es la capacidad, es sólo la voluntad”, afirma Hagedus.

No ve ninguna contribución positiva de este tipo de diplomacia de viajes a la solución del problema de la guerra en Ucrania, porque requeriría la participación de todos los socios.

La UE es libre de responder a las provocaciones de Viktor Orbán. Es concebible, por ejemplo, que la presidencia húngara de la UE pueda acortarse. La cuestión es si los Estados miembros están dispuestos a seguir este camino. Los embajadores de la UE buscarán explicaciones en una reunión el próximo miércoles.

VISITA A TRUMP

Viktor Orbán, se reunió con el expresidente estadounidense, Donald Trump, después de la cumbre de la OTAN en Washington. “Hablamos de cómo podemos lograr la paz”, explicó Orbán en redes. Trump recibió a Orbán en su residencia privada Mar-a-Lago en Florida. “La buena noticia del día: él resolverá el problema”, escribió Orbán en X, y publicó una foto de la reunión.

Trump reaccionó en su plataforma Truth Social: “Gracias, Viktor. Debe haber paz y con rapidez” y añadió que “había fallecido mucha gente en una guerra, que no tendría que haber empezado nunca”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que fue una decisión del propio Orbán: “Sin embargo, durante sus visitas no nos comprometió de ninguna manera, porque no nos informó con antelación y no recibió un mandato”.

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó que no permitiría que se le presentaran “los planes de viaje de los primeros ministros de otros países (...)”. “Es importante que todo el mundo tenga claro que el primer ministro húngaro actúa como tal” y no dentro del ámbito de las tareas de la presidencia del Consejo de la UE, añadió Scholz. Hungría ha ostentado la presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante casi dos semanas. En este cargo, el país es responsable de coordinar y presidir las reuniones y forjar compromisos en el Consejo de la UE.