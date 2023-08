La Sedu en Coahuila tiene libros de texto del año anterior para utilizarlos en el presente ciclo escolar

Durante las primeras tres semanas del inicio de ciclo escolar se aplicarán ejercicios y pruebas de diagnóstico a los alumnos que ingresan a las escuelas para determinar los retos a los que se enfrenta cada grupo en temas de aprendizaje y nivelación académica.

Es por esto que cada año en Coahuila se entregan los materiales educativos con los que se trabajará a lo largo del año a mediados de septiembre, cuando el calendario lo indica.

En el caso del periodo que inició este 28 de agosto y frente a la polémica que se ha dado frente a la forma en que se introdujeron los nuevos libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana, Carolina Castillo Díaz, coordinadora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) opinó que no es necesario que los padres de familia hagan el esfuerzo de imprimir los ejemplares del ciclo pasado, pues se les entregarán en tiempo y forma.

“La decisión de reimprimir o no la va a resolver la Secretaría de Educación y se les informará a los padres de familia si se van a entregar los libros impresos o si se utilizaran digitales, pero el diseño e impresión siempre lo hará la Conaliteg”, afirmó.

“Este tema de los libros de texto no es algo que debería preocuparnos porque los niños no van a utilizarlos al inicio del ciclo escolar, los padres de familia saben que los libros no llegan de manera inmediata, se tardan entre dos y tres semanas”, explicó Castillo Diaz.

Además, informó que se tiene en resguardo un número importante de ejemplares del ciclo 2023-2023, mismo material que se está inventariando para luego ser repartido en las escuelas.

Para la reimpresión de libros se tiene previsto acceder al convenio que se tiene con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) y el Gobierno del Estado en el que está disponible una bolsa de 30 millones de pesos para ciertos títulos, mismos que no definió.

“Si la respuesta de la Conaliteg es que no nos va a mandar los libros, es posible acceder a este rubro y hacer la reimpresión, sin embargo la Secretaría de Educación tiene que definir una estrategia para saber cómo se trabajará; seguimos esperando que la Conaliteg nos remita los libros porque esto es lo que definió un ministro de la Suprema Corte de Justicia y los órganos jurisdiccionales, si no se acata esta indicación entonces se está incurriendo en un delito”, dijo.

Finalmente, aseguró que “se insistirá en la misma ruta legal y se recurrirá a las herramientas que se necesiten para que los libros de texto lleguen a las escuelas”.

“Estamos a tiempo trabajando y presionando para que la SEP nos mande los libros y al mismo tiempo trabajando en estrategias para que los niños tengan sus materiales, nosotros estaremos anunciando que es lo que sigue”, apuntó.