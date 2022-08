ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la población a no utilizar servicios de “terceros”, como, por ejemplo, sacar la cita para el trámite de pasaportes, ya que no les explican cuáles son los documentos que deberán presentar a la hora de iniciar el trámite, lo que se les complica ya en la ventanilla; además de que ellos cobran por cada miembro de la familia.

CITAS SON COSTO

Aiza Montemayor Ruiz, directora de la oficina de enlace en Acuña, lamentó que esto suceda y recordó que agendar una cita no tiene costo si se hace una llamada al número: 55 8932 4827, además de que por esa vía se puede sacar la cita para todos los miembros de la familia.

“Nosotros recomendamos que llamen a partir de los jueves, que es cuando se abren citas para la próxima semana; es decir si llaman este jueves, viernes, sábado y domingo, las citas las podrán conseguir para la próxima semana.

“No recomendamos que acudan por hacerles su cita ya que es gratis y en muchas ocasiones las personas vienen a tramitar; no les hicieron bien su cita, las hicieron de una modalidad que no era, no les dan los requisitos y a la hora que vienen a tramitar no cumplen con la normativa y pues es dinero y tiempo perdido”, explicó la funcionaria.

DE NADA SIRVE

Finalmente, si esto ocurre el dinero que se pagó, se pierde, y las personas tienen que reagendar su cita.

“Pues sí, ya perdieron ese dinero que les cobran además de que les cobran por pasaporte; entonces digamos, si es una familia de tres personas, pues ya perdieron una cantidad importante de dinero, cuando en realidad si yo tengo tres hijos, por ejemplo, en una sola llamada, gratis puedo agendar para mí y para mis tres hijos”, abundó.