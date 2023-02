Sin decir nombres (pero en alusión directa a sus rivales que recién ocuparon cargos federales), Manolo Jiménez Salinas , precandidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura, señala que en la contienda “ la venta de espejitos está con madre”, con aspirantes que prometen cosas que cuando tuvieron oportunidad no hicieron.

Sonora es el mejor ejemplo para saber quién es quién. Hace seis años éramos estados gemelos: economía y población similar, norteños, fronterizos, PIB parecido, exportaciones, números en seguridad. Y hoy Sonora está 10 cuadras atrás de Coahuila, no dicho por mí. Lo que es Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, copados por la delincuencia organizada.

Pon al Gobierno de Coahuila, del PRI, contra cualquier gobierno que me digas. Compáralo con cualquier estado gobernado por Morena: Zacatecas, Tamaulipas, CDMX, Tamaulipas, Sonora.

(MJ): Cien por ciento. Es primero la voluntad del Gobernador, y aquí la hay. Miguel Riquelme es el único gobernador que destaca la seguridad. Y yo soy el único precandidato que habla de esto en precampaña. Tú ves otros estados y no hablan de seguridad. Los gobiernos se miden por resultados, independiente del partido.

(MJ): Estamos concentrados en lo nuestro, no nos distraemos con grillas. Nos concentramos en lo que plantea la ciudadanía, en convertirnos en un punto de encuentro para sumar. No solo vamos por una alianza política, sino que construimos un gran frente ciudadano. Nuestra bandera es Coahuila.

Manolo Jiménez (MJ): Hemos hecho un buen plan, conformando un buen equipo, no de ahorita, sino de siempre. Las circunstancias no son obra de la casualidad, se planean.

(V): ¿Durazo no está dando resultados en Sonora o en general los gobiernos de Morena?

(MJ): Morena dice que quiere transformar a Coahuila. La pregunta del millón es: ¿transformarlo en qué?, ¿en un Zacatecas, en un Tamaulipas, en un Sonora? Sus señalamientos son pura grilla barata, que se concentren mejor en proponer.

En campaña, la venta de espejitos está con madre. Bajan el cielo, la Luna y las estrellas. A quienes andamos en esto hay que medirnos por lo que hemos hecho.

(V): ¿Lo dices solo por Morena o también por el candidato del PT, Ricardo Mejía Berdeja?

(MJ): En general, luego andan diciendo cosas que cuando tuvieron oportunidad de hacerlas, no las hicieron. Si lo que decimos no coincide con lo que hemos hecho, es una mentira total, y la gente lo sabe. Nosotros lo demostramos en la capital del estado y como secretario. Coahuila no está para improvisaciones. Nuestro tiro (para comparación) es con Nuevo León, con Texas.

UN POLO DE DESARROLLO REGIONAL: CHIHUAHUA, COAHUILA Y NL

Al cierre del 2022, Coahuila se mantuvo como el segundo estado más exportador del país, solo por detrás de Chihuahua, y arriba de Nuevo León, que se ubicó en cuarto sitio. Para Manolo Jiménez, esto representa una oportunidad regional.

(V): Hablando de Nuevo León, ¿cómo te llevas con Samuel García?

(MJ): En mi amigo. En términos deportivos, podemos decir que competimos, porque Coahuila está al tú por tú con Nuevo León. Exportamos más que ellos. Somos el segundo estado en el país.

Podemos hacer algo importante los tres: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, para llevar desarrollo parejo. Es una oportunidad histórica.

(V): Para concretar esto, ¿el Gobierno Federal es un aliado o un estorbo?

(MJ): Podría ser un aliado. Coahuila tuvo que fungir como si fuera un mini país en torno a muchas cosas que la Federación no vio como algo importante, y que para el estado sí lo era. Inversiones, estabilidad laboral, generación de energía, que es uno de los factores para que pueda haber inversiones. Pero estamos abiertos a la coordinación, como en los temas de seguridad.

(V): ¿Qué sigue en estas siete semanas de silencio electoral, tras la precampaña?

(MJ): Seguir chambeando. Este tiempo me sirvió para empaparme del sentir y pensar de la gente. Como secretario los recorridos eran diferentes, en torno a los programas. Hoy es pensar en lo que podemos hacer por Coahuila. En estas semanas vamos a juntar todo eso, a procesar y sumar propuestas concretas, compromisos claros para mejorar la vida de las personas. Todo tiene que ir encaminado a eso.

‘BUENA RELACIÓN CON ACTORES DEL PAN Y PRD’

Este domingo, el PRI realizará en Coahuila una votación abierta a la ciudadanía para elegir a su abanderado a la Gubernatura, en una contienda en la que van en alianza con el PAN y PRD, partidos que elegirán con métodos internos a su aspirante. Al final, los tres partidos deberán elegir a un solo candidato, que deberá ser registrado entre el 23 y 27 de marzo.

(V): ¿Cómo te ha ido con el PAN y PRD?

(MJ): Muy bien. Hemos construido unidad, hay buena relación con los actores de las otras fuerzas políticas. Esto ya se convirtió en una cruzada ciudadana, de muchos coahuilenses que incluso son apartidistas.

(V): Te hemos visto en fotos hasta con Esther Quintana.

(MJ): Competimos una elección con Esther Quintana, pero después fuimos compañeros en el Cabildo (de Saltillo). Construimos una relación de respeto. Esta alianza se dio en buena medida por la buena relación que tengo con los actores de estos partidos, y de otros. Fue un factor importante.

(V): ¿Hay PRI para rato?

(MJ): Hay ciudadanización de la política y de los gobiernos para rato. Quien no lo entendió está destinado a quedarse atrás. Parte de la fuerza de nuestro proyecto es que no depende de un solo partido.

(V): ¿Cómo les irá en el Estado de México?

(MJ): Alejandra del Moral es una mujer echada para adelante, con un proyecto más sólido, profesional, que la candidata de Morena (Delfina Gómez). Yo pienso que bien, que va bien.

(V): ¿Y aquí?

(MJ): Vamos a llegar a buen puerto. Vamos a ganar. Volteo a ver otros estados y digo “es un tesoro lo que tenemos”, y no vamos a permitir que nos lo vengan a destruir, a deformar (no a transformar), como en otros estados.