(V): Mucho ruido en la red en las últimas semanas. ¿Cómo lo tomas? ¿Te ha ayudado? ¿Te ha perjudicado?

(RM): Me ha ayudado, desde luego. La visibilidad de nuestra postura y de nuestra precandidatura, pues ayuda que permee más rápido en la sociedad coahuilense, que la gente sepa que finalmente sí estoy en la contienda y que además representamos una genuina opción opositora real. Entonces el estar evidentemente en la red social, pues nos ayuda mucho, pero bueno, no se puede quedar uno ahí, solamente hay que ir al territorio. Hay que ir con la gente y la precampaña nos ha permitido pues tener asambleas, no solamente muy numerosas y muy entusiastas, de gente que ha tomado la decisión de acompañarnos y reforzar este proyecto.

(V): Déjame regresar a lo de la red, porque los números tuyos en particular son muy significativos, el volumen de personas alcanzadas. ¿Cómo crees tú que están sirviendo las redes sociales en este en este proceso electoral? ¿Cuál es el papel que crees que juegan?

(RM): Yo creo que van a ser muy importantes sin duda cada vez son más y te puedo decir que cuando alguien me decía que era una aventura buscar una candidatura por una vía distinta a la de Morena, que iba a ser prácticamente imposible, yo realmente pensé que estaban hablando del México de principios de siglo... ahorita es una revolución de información... ya ahorita en una sociedad que tiene todo al alcance de su mano, donde la información se multiplica, en la mayoría de los sectores -sigue habiendo sectores que todavía son ajenos- pero la inmensa mayoría, en un estado como Coahuila, está conectada, pues definitivamente cuando me decían esto yo decía ¿pues en qué México viven, ¿no?

Hoy, en el México y el Coahuila que vivimos, este tipo de instrumentos, de plataformas de comunicación, pues multiplican el mensaje, lo amplifican y en ese sentido creo que estamos en todas las posibilidades de participar y meternos para ganar, sin dudas.

(V): ¿Qué papel juega tu esposa en eso? Porque ella es un tiene una presencia importante en redes sociales?

Pues ella no solamente me ha fortalecido como pareja, sino también... ella tiene, pues su propio universo. Ella tiene sus propias ideas y es una persona que le mete jovialidad y que además ella defiende causas muy claras como el tema del bienestar animal y el tema de la atención a grupos vulnerables. Entonces creo que sin duda ella va a ser un aliada formidable en esto.

(V): No todo lo que se dice en redes es positivo. En tu caso particular, las opiniones casi están divididas a la mitad. ¿cómo lo tomas?

(RM): Pues es parte del debate, ¿no? Pero yo me quedo con el amplísimo número de menciones positivas y creo que las negativas tienen que ver más con temas más sobre ideologizados. Que si la división de la 4T... y mucho es gente que no conoce la realidad de Coahuila y se quedan con una lectura muy superficial, ¿no? Y la verdad es que lo que está pasando hoy en Coahuila es una insurgencia ciudadana y yo de algún modo estoy representando a muchas voces que hoy están agarrando confianza para expresarse porque la política en Coahuila ha estado muy oxidada. Tanto dentro del priismo del moerirato, como dentro de la oposición.

Entonces, de algún modo mi presencia ha sido disruptiva... eso ha generado que me ataquen tirios y troyanos, pero también que haya un sector cada vez más amplio de gente que se identifica con estas luchas.

(V): Se te acusa de traicionar a Denominada 4T. Que estás dividiendo el voto de la posición y le está haciendo el trabajo sucio al PRI ¿cuál es tu postura al respecto?

(RM): Quien no conoce mi historia en Coahuila y mi lucha contra los Moreira pues definitivamente está muy fuera de base. Realmente yo me meto en esto (en) parte porque reivindicó un agravio ya cada vez mayor de los excesos del moreirato, que además ahora son exhibidos en un tribunal internacional en Nueva York, que es una vergüenza para Coahuila que estamos siendo mencionados por... en lugar de mencionarnos por otras fortalezas que tiene el Estado.

Entonces me parece que solo aquel que desde la ignorancia o la mala fe puede reivindicar una postura de estas. Nosotros vamos frontal contra el moreirato. Tan es así que, pues las agresiones mayores en personeros de ellos, pues son hacia mi persona y la guerra sucia y todavía ahora estos eventos donde yo he sufrido agresiones, pues vienen de ellos. Entonces creo que eso definitivamente no tiene asidero. Lo otro, lo de la división, pues no se puede dividir lo que no estuvo unido, no? O sea, la propia...

(V): Pero, ¿está unida la cuatro T en torno al presidente?

(RM): Al presidente sí, pero a Guadiana no, o sea, ¡por Dios!, Guadiana es impresentable, o sea, Guadiana representa todos los antivalores de la 4T.

Si tú luchas por la reivindicaciones obreras, él es un explotador laboral; si luchas por defender a los campesinos, él explota y despoja a los campesinos -hay que ir a Arteaga para ver que dicen-; si defiendes la soberanía energética, él es un promotor del fracking. O sea el tema es que es un personaje que está metido forzadamente a un proyecto ideológico que no va con su...

(V): Pero el presidente lo apoya...

(RM): Pues él ha dicho de un método... él no se sale del método, no es a la persona, o sea, realmente es un método. Pero bueno: yo reivindico valores no solo de la 4T sino de coahuilenses que tienen causas. A ver: la 4T defiende un régimen sin corrupción; programas de carácter social; reivindicaciones históricas nacionales... pero yo aparte de eso reivindico la lucha contra el moreirato, el tema del agua en Coahuila, que cada día hay menos personas que acaparan más el agua en Coahuila, reivindico temas de abusos en la Comarca Lagunera; el tema de los trabajadores de AHMSA... que son temas del movimiento coahuilense que yo represento.

O sea, el movimiento coahuilense reivindica en temas a la 4T pero va más allá de 4T: yo reivindico la lucha contra el fraude electoral del 2017. Si la cúpula panista ya se corrompió y está con el PRI, nosotros sí seguimos reivindicando a esos coahuilenses que marcharon en contra del fraude del 2017.

(V): ¿Cuál es la apuesta? ¿los morenistas van a votar por ti?

(RM): Una gran parte de ellos... pero también van a votar muchos ciudadanos que no tienen partido, van a votar clases medias, van a votar jóvenes, van a votar priístas desencantados, que a lo mejor si tú les ponías entre Manolo y Guadiana decían: ‘no, pues está peor el remedio que la enfermedad’. Pero si ya ven otra oferta... nosotros estamos en este primer tramo -con lo que se ha venido ventilando- queda claro que estamos generando un realineamiento de fuerzas y a medida que el tiempo avance eso se va a ver más claro.

(V): Déjame insistir: ¿no va a pasar al final que tú te lleves una parte de los votos, Guadiana otros, Lenin otros y al final termine ganando el PRI?

(RM): Yo considero que no va a pasar eso. Creo que al final la mayoría se va a decantar por un opositor real, el único opositor real en esta contienda soy yo.

(V): ¿Lenin tampoco lo es?

(RM): Pues él tiene su matiz, pero no es tan frontal como yo: O sea, no dice las cosas que la gente está... o sea, yo no lo he oído a él diciendo que el jefe policíaco de Coahuila que es “El Jaguar”, pues es el que capitanea todo un modelo de abuso policial y de venta de cristal en las colonias y en los ejidos de Coahuila. Yo no lo oigo a él diciendo eso. Mis respetos: no lo estoy cuestionando.

O sea, el único que está tocando las heridas abiertas en lo más profundo de Coahuila soy yo y le estoy dando voz a los que no tienen voz.

(V): También se te señala de que te fuiste de aquí. Se que ya lo has respondido, pero déjame preguntarte sobre un matiz:¿por qué crees que a la gente le importa eso? O, ¿porque es un tema de conversación?

(RM): Es lo que lo que el moreirato y mis detractores... a ver: la política de Coahuila estaba encapsulada. El moreirato, el PAN ya coptado... o sea, hoy Memo Anaya, todos los opositores ya están en la misma bandeja que el PRI. Pero también, con todo respeto, en Morena todos los actores prominentes, empezando por Guadiana, también tienen vasos comunicantes con el moreirato. El único que ha venido a irrumpir como una fuerza nueva ha sido tu servidor.

Entonces evidentemente todos los que tenían ya el juego arreglado y a la cancha nomás entraban ciertos equipos, dicen: ‘no, va a venir este de fuera, ¡todos contra él!’. Y los ataques vienen de todos los frentes. ¿Por qué? porque les vine a resquebrajar su juego arreglado y entonces el discurso que reivindican es chovinista: ‘es que viene el de afuera y...’. no: soy igual o más coahuilense que ellos. Y tan es así que ahora la gente está agarrándome la confianza porque además saben que vengo fortalecido con experiencias... o sea, ¿que le puede ofrecer un Manolo que no ha salido de un área de confort en Saltillo? ¿Cuando ha vivido una lucha, un problema de fondo que atender? Yo te he visto desde temas de delincuencia, fuertes temas de gobernabilidad, o participar en la liquidación de 12 mil 500 policías federales y llevar el proceso bien. Son experiencias reales entonces. Claro que estos años pues me han fortalecido como persona y tengo más que ofrecer a mis paisanos.

(V): También se te señala de tener amigos de dudosa reputación. Incluso se han transmitido videos en los que se plantea, como pregunta si no eres el candidato del narco

(RM): Eso es una estupidez, con todo respeto. O sea, no tiene asideros por ningún lado. Al contrario: soy el civil que ha exhibido a los grupos criminales y ha hecho una disección de los grupos criminales como ningún civil en el país. ¿Tú crees que si tuviera algún... lo haría? No, aquí los grupos que han tratado de entrar a Coahuila nosotros participamos en la detención. Y hay gente que me dice, ‘no lo digas, te vas a...’. Pues ni modo... yo estoy bien con mi conciencia y hasta ahí (mientras se persigna)... pero eso es... a ver: después de lo que está pasando en Nueva York, después de que aquí vivía el jefe de los Zetas, entre Monclova y Progreso; de que aquí controlaban Piedras Negras y Allende; que aquí vivieron también en Saltillo, tolerados, salir con esas cuestiones, pues es verdaderamente absurdo.

Al contrario: lo que no quieren, insisto, es que haya un liderazgo nuevo que venga a romper con toda la red de complicidades políticas, económicas y criminales. Aquí de algún modo, Carlos, ha habido un pacto mafioso: a cambio de que no haya homicidios -que qué bueno y tenemos que seguir haciendo que no haya homicidios- pues atáscate en las colonias con cristal.

Y eso no puede seguir pasando en Coahuila. Podemos llegar a un modelo de seguridad donde no haya homicidios, no haya secuestros, pero tampoco estemos criminalizando a nuestros jóvenes y saturándolos de drogas.

(V): Entonces, ¿no tienes muertos en el Clóset?

(RM): No tengo muertos en el clóset. Por eso estoy aquí.

(V): No va a ocurrir durante de la campaña que de pronto apareció evidencia...

Pues podrán querer inventar cosas, pero nosotros estamos bien.

(V): Y a todo esto ¿cómo has financiado tu actividad proselitista?

(RM): Pues con gente que me ha ayudado en los eventos pasados y ahorita, pues con los gastos que he podido comprobar ante el IEC. Y los vamos a comprobar.

(V): ¿Cuánto has gastado?

(RM): Lo tienen el registro ahí, es público, ustedes lo han publicado.

(V): ¿Y antes de eso?

(RM): Lo demás fueron actividades, privadas mías, Carlos.

(V): ¿No llevabas contabilidad de eso?

(RM): No. O sea, que venga aquí a Saltillo y que vaya Monclova... son actividades privadas. O ni modo que no me pueda mover en mi vida personal.

(V): Pero cuesta.

(RM): Pues sí, pero son gastos míos.

(V): Estamos casi al cerrar las precampañas. Lo que has visto en estas semanas, ¿te ha confirmado que fue un acierto buscar la candidatura?

(RM): Totalmente, totalmente. Estoy más motivado que nunca y más convencido de los pasos que hemos dado y creo que vamos en franco ascenso. No haberlo hecho hubiera defraudado la confianza en miles de coahuilenses, hubiera dejado colgado de la brocha a mucha gente que nos entregó su confianza y su esperanza y por otro lado hubiéramos, ahí sí, facilitado el camino del PRI. Ahorita la lectura esa que quieren hacer es pues muy de intelectuales de gabinete en la Ciudad de México. Es que divide... como si fuera romper un pastel... La verdad es que desde el momento que el 12 de diciembre se anunció lo de Guadiana hubo una caída brutal, de él y del partido Morena, y nosotros estamos recuperando ese electorado y estamos marcando cada día un crecimiento mayor, que estoy convencido, que en estos cuatro meses va a alcanzar el tiempo.

(V): ¿Tienes encuestas propias?

(RM): Tengo algunos algunos estudios que me han hecho llegar y lo que se ha publicado, que varía, o sea, cuando menos hoy tenemos, cuando menos, tenemos un piso de 20, 22 puntos.

(V): ¿Y el techo?

(RM): Eso lo vamos a determinar nosotros, con nuestro andar.

(V): Entonces, hay razones para el optimismo...

(RM): Hay razones para tener un optimismo fundado.

(V): Esos 20-22 puntos te colocan en el segundo lugar en el tercero...

(RM): Hay quien me coloca en el segundo, en el tercero... pero hacia arriba. Soy el único que está creciendo ahorita, Carlos. Hay unos que están decreciendo vertiginosamente y hay otros que se mantienen estáticos. Y yo soy el único que está creciendo.

(V): Cuál dirías que es la razón por la que está pasando eso?

(RM): Porque soy el único opositor. ¿tú has oído alguna crítica de Guadiana al moreirato? Digo el hecho este de que ‘ay, los 100 años del PRI... que debe salir y que...’ pues eso es un lugar común, ¿no? Aquí es nombres y apellidos. O sea, ¿quién, cómo, cuándo? O sea, este... recoger causas, agravios. O sea, él (Guadiana) piensa que se la va a llevar de muertito ahí con la pura marca y haciéndole manita de puerco a varios y encaramados en fotos con... no esto es mucho más dinámico, ¿no?

(V): Déjame insistir en el asunto Morena: el presidente dijo con toda claridad en la mañanera que pues ni te habías despedido, ya lo has aclarado... El Secretario de Gobernación estuvo aquí hace unos días haciendo operación...

(RM): Yo espero que haya visto programas federales con ellos. Yo esperaría...

(V): Bueno, por lo menos una de las asistentes dijo que los citó para cerrar filas en Morena y luego al día siguiente aparecieron...

(RM): Pues yo me quedaría con el buen manejo de la política interior que él ha dado... yo espero que eso haya sido, verdad, no quisiera pensar otra cosa...

(V): ¿no va a alcanzar entonces esos apoyos desde el centro para la candidatura de Guadiana?

(RM): Cuando el pueblo se decide no hay nada que valga, Carlos, O sea, a ver: el propio López Obrador; hay que ver su historia. Con todo en contra él logro, con el apoyo del pueblo, llegar a ser presidente de México.

(V): ¿Al final te va a apoyar a ti?

(RM): Me están apoyando los coahuilenses, que es lo importante... y yo creo que él es un demócrata, sin duda. Yo no tengo la menor duda... creo que él se ha apegado mucho a un método y está en ese ortodoxia. Yo la respeto. Pero al final del día esta lucha es del pueblo de Coahuila, son temas muy locales, o sea: yo veo ahí excomuniones y de algunos personeros ahí... la gente más sensata ya empezó a ver el fenómeno que está pasando en Coahuila. Y está empezando a decir: ‘ahí no se informó bien... hubo algo: no leyeron bien las cosas...’ pero yo sigo mi rumbo, mi marcha. Y vamos muy bien.

(V): Si llegaras a ser gobernador te tocaría un año con López Obrador. ¿Cómo sería un gobierno de Ricardo Mejía con López Obrador presidente?

(RM): Pues sería un gobierno que trabajaría fraternalmente y en alianza con López Obrador, como lo he hecho desde 1997. No, en eso... al contrario: te puedo decir que todas las causas que él representa estarían, más todas las causas que representa Coahuila. Que eso es muy importante: las causas de Coahuila las tiene que ver un Ejecutivo local de Coahuila. O sea, son temas que rebasan luego al Gobierno Federal son temas locales...

(V): ¿Sería una 4T reforzada?

(RM): Sería un movimiento coahuilense... es un movimiento coahuilense.

(V): Hagamos un paréntesis para revisar con lo que está pasando con las declaraciones Javier Villarreal en Estados Unidos. ¿Qué debería pasar con esas declaraciones?

(RM): Si yo soy gobernador, yo sí instruiría procesos penales contra todos los que saquearon a Coahuila. Eso, además de que se vea en Nueva York se tiene que ver en Coahuila y si hay delitos federales correrle vista al Ministerio Público Federal. Pero de entrada, no puede haber impunidad en el Estado. Por eso Carlos, lo furibundo de los ataques. O sea, soy el único opositor real que toca estos temas y por eso pues soy incómodo al poder establecido, pero la gente está respondiendo bien.

(V): ¿Por qué crees que no se han instaurado procesos?

(RM): Porque hay una red de protección. Desde el Gobernador, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía... o sea, al final, hay temas que tiene que instruirlos la autoridad local. Y si la cabeza local es cómplice, o del mismo grupo, nunca va a haber cambio. Si llegan Manolo va a seguir la impunidad... o sea, el único cambio posible hoy soy es tu servidor.

(V): ¿Qué delitos ves en las confesiones de Javier Villarreal?

(RM): Desvío de recursos, cohecho, colusión de funcionarios... afectación a las finanzas estatales, peculado... hay un sinfín. Evidentemente hay que revisar todas las averiguaciones y todas las carpetas y hacer todos los peritajes que se tengan que hacer. Pero para mí no es un tema muerto, al contrario, es una herida viva que a cada familia coahuilense de cuatro miembros le representa 70 mil pesos de intereses cada año. Nada más eso es lo que le cuesta la deuda.

(V): No estabas en esa área pero, ¿por qué crees que el Gobierno Federal no hizo nada? Porque el presidente ha dicho, por ejemplo, que cuando hay juicios en el extranjero y hay dinero involucrado que es de los mexicanos, vamos por él, pero no ha ocurrido en este caso.

(RM): Bueno, ahí tendrías que preguntarle a la Fiscalía General de la República que es la instancia que persigue los delitos de carácter federal.

(V): Pero debería haberlo hecho la Fiscalía.

(RM): Pues yo creo que sí debería haber acelerado más los procesos... creo que hay razones... pero bueno ahí considero que se han atravesado otras prioridades. Pero ¿porque ahí es importante un gobernador? Porque es el que tiene que estar... cuchillito de palo, con el Ministerio Público Federal, con el Ministerio Público local. Tiene que haber voluntad política a nivel local, que es lo que no ha habido. No ha habido voluntad política; ha habido complicidad política.

(V): Acompañada por el Gobierno Federal

(RM): Pues no acompañada por el gobierno federal, lo que ha habido es que el gobierno trae su propia agenda, no?

(V): ¿Terminas con buen ánimo (la precampaña)?

(RM): ¡Muy buen ánimo! echado pa’delante, pero sobre todo convencido que la gente de Coahuila ya despertó, que el Tigre ya despertó esta figura que hemos adoptado, que representa el espíritu, la garra...

(V): Por cierto, ¿por qué tigre? ¿Por qué no León, o Chita, u otro felino u otro tipo de animal?

(RM): Porque el tigre iba a despertar en el 2018 si no llegaba a López Obrador y el tigre coahuilense iba a despertar si me cerraban el paso. Y el tigre despertó y cuando el tigre ruge los corruptos tiemblan.

(V): Qué va a pasar en estas siete larguísimas semanas antes de las campañas?

(RM): Pues respetando la ley, vamos a hacer nuestro trabajo organizativo interno.

(V): ¿Alguna cosa que se nos pasó?

(RM): Pues nada más que reiterar que el único opositor real en esta contienda soy yo.