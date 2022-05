Lamentan muerte de Óscar, joven basquetbolista de Monclova

El deporte de Monclova está de luto tras la muerte de joven basquetbolista de Óscar de la Cruz López, quien era jugador del equipo Ballers y representaba al municipio en la Liga del Norte de Baloncesto.

Óscar, de 21 años de edad, también era estudiante de octavo semestre en la carrera de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México (TECNM) campus Monclova. De la Cruz falleció a consecuencia de las complicaciones de la leucemia la noche del lunes en Monterrey, Nuevo León.

Fue a través de redes sociales que amigos, familiares e instituciones lamentaron la muerte de la promesa del deporte monclovense, con mensajes de despedida y aliento.

“Sé que en el cielo tendré mi enorme ángel que me cuidará día y noche, y que me darás mucha fuerza para vivir día a día; pero me dejas un vacío muy grande corazón” expresó la usuaria Denisse Segura, pareja de Óscar.

