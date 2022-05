Encontrando a Ana: hombre viajó miles de kilómetros para reencontrarse con su nana 45 años después

“ Ella sabía que alguien iba a ir a visitarla, pero no sabía quién ”, explicó Juan durante una entrevista con el medio local.

“Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Yo me quedaba con Juanito, él tenía seis meses, era cariñoso. Después, cuando creció, corría para todos lados donde estaba yo. Le decía ‘mi cholo sueco’ y él me decía ‘mi nana’”, recordó Ana.

Tras el emotivo reencuentro, Juan y Ana comieron juntos y compartieron múltiples recuerdos de cuando él era apenas un niño.

En la plataforma de TikTok, el emotivo video cuenta con 3 millones de reproducciones y sumando.

