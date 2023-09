Llega a Saltillo representación jurídica del Tecnológico de México para solucionar conflicto estudiantil

Cuatro días después de que inició la manifestación por una serie de inconformidades en el Tecnológico de Saltillo que derivó en un plantón, arribó a la ciudad la representación jurídica de la institución nacional para dialogar en pro de resolver el problema.

El asesor jurídico del Tecnológico de México, Antonio Andrés Pérez Méndez, acudió al Instituto luego de que los alumnos demandaran certeza jurídica en la renuncia de la directora, la representación del CESA, la carta de no represalias, así como de otra serie de los puntos del pliego petitorio.

“Pedimos no haya represalias tanto para los alumnos, como para el personal que apoyó su manifestación”, dijo un alumno entre el contingente del plantón.

“Se ha avanzado mucho. La renuncia ya se ha aceptado y lo traigo de manera original”, dijo Pérez Méndez a la par se argumentar que no habían podido acudir a la ciudad por solventar otras actividades.

Tanto el representante, como otro asesor de nombre Alan García Hernandez, volvieron a proponer que el movimiento estudiantil conformara una comisión de 50 alumnos para dar inicio a la interlocución, a lo cual se volvieron a negar argumentando que esa cantidad de alumnos no representa ni al 10 por ciento de la comunidad estudiantil del Tec Saltillo.

Además, advirtieron que no será hasta que se cumplan los 12 puntos del pliego petitorio cuando se tendrá la disposición de retirar el plantón que fue instalado en el tramo universitario del bulevar Venustiano Carranza.

“Queremos advertir que no va a ser fácil disolver a nuestro movimiento. 50 personas no representan a los 7 mil 500 personas que forman parte del Tecnológico, ni a ex alumnos ni a padres, por lo que no es una buena cantidad”, dijo otro de los estudiantes.

Los integrantes de la comunidad estudiantil reiteraron que las condiciones las pondrán los propios alumnos, y que les falta redactar todas las cartas y someterlas a aprobación de todo el movimiento.

Al respecto de los puntos que se han cumplido hasta ahora, el alumnado mencionó que el documento que esta vez presentó el director jurídico del Tecnológico de México donde se incluye la renuncia se la directora, María Gloria Hinojosa, está igual que el que fue presentado un día antes, por lo que se propuso que el documento sea revisado por un asesor legal y acompañado por un notario público, que sea firmado en tinta azul y que las firmas sean legítimas, para darse por aprobado.

“Ya comprobamos que somos inteligentes; nos cortaron la luz y miren. Nosotros somos el Tec. Representamos, estoy orgullosa de cada uno de ustedes; yo también quiero un futuro y si nos dan un papel le vamos a dar vueltas y vueltas porque ya nos intentaron vernos la cara muchas veces. A lo mejor tienen razón pero ya no tenemos la confianza; no rajemos. No vamos a permitir que el Tec siga siendo lo que fue hasta hoy en día; lo único glorioso del Tec somos los alumnos”, dijo un de las estudiantes que se mantienen en el plantón.