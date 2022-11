La dirección de Salud Pública Municipal de Saltillo aseguró este 15 de noviembre que el aumento de casos de enfermedades respiratorias está dentro de lo esperado por la temporada otoñal, y no hay un dato desproporcionado que indique hasta hoy un riesgo para determinar el regreso obligatorio del uso del cubrebocas.

“Recomendaría el uso de cubre bocas de nuevo. No es obligatorio, pero no que no se use. Sobre todo en casos de que exista riesgo, como son los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, sin vacunas, ellos es conveniente que lo usen en lugares cerrados o con poca ventilación”, dijo Alfonso Carrillo González.

El titular de la dependencia municipal detalló que en esta etapa de la pandemia de COVID 19, que una persona porte el virus no representa gravedad, “el hecho de que una persona empiece a necesitar hospitalización es lo que nos da el dato de alarma, porque es cuando tenemos que ver que recursos tenemos para hacer frente a la situación y actualmente la tasa de ocupación es muy baja y en la mayoría de los días no tenemos un ventilador ocupado por casos COVID-19”.

Carrillo González dijo que lo que se tiene en alerta ahora es la posibilidad de que una persona pueda adquirir dos o tres virus a la vez, la tripledemia, que depende de la susceptibilidad de cada paciente y de donde lo haya adquirido.

“Es importante que toda persona que tenga un signo de padecimiento respiratorio, tome las medidas de aislamiento por si mismo para evitar contagios”, refirió.

El médico aseguró que con la llegada de los frentes fríos el número de contagios incrementará, debido a que las personas para evitar los cambios de temperatura disminuyen las salidas de casa; sin embargo por el momento consideró que no existen condiciones de alerta ante una nueva oleada de COVID 19.