El director del Salud Pública Municipal, Luis Alfonso Carrillo, dio a conocer que se espera que durante la temporada invernal haya un aumento de casos COVID-19, y manifestó que todavía es necesario el auxilio del uso de cubrebocas.

Luego de que se reportó un ligero aumento en los casos que ahora registran 18 personas positivas en Saltillo, el director dijo que esto se debe a que las personas permanecen mayor tiempo en lugares cerrados, y a qué la época amerita mayor número de reuniones en espacios con poca ventilación.

“El COVID-19 llegó para quedarse igual que la influenza, entonces vamos a tener temporadas donde incrementen los casos y donde disminuyan”, expresó.

Reiteró que el hecho de que una persona tenga COVID-19, no representa una gravedad en sí, sino que es severo cuando ya se requiere hospitalización. Sin embargo, actualmente la ocupación hospitalaria es baja y no hay nadie que necesite respiración artificial.

Dijo, que si bien se ha levantado la obligatoriedad del uso de cubrebocas, este todavía funciona como un método preventivo para propagar los contagios que pueden resultar en malestares de salud, aunque fueran no graves para la ciudadanía.

“Desde que se dio la indicación de que podría quitarse, se hizo la aclaración de que no es obligatorio usarlo, pero no estamos diciendo que ya nadie lo use. En caso de que exista un riesgo, que la persona sea de ese mayor, tenga enfermedad crónica, bajas defensas o falta de vacunas en el esquema, es fácil que tenga algún riesgo”, expresó.

Así, dio algunas recomendaciones para el uso de cubrebocas en toda la entidad.

“La persona al llegar a un lugar le recomendamos llegar con cubrebocas, si se da cuenta que es un lugar con sana distancia y ventilación se lo puede quitar, pero si ve qué hay algún riesgo, sería posible que lo siga usando”, expresó.

Como algunos ejemplos, dijo qué hay escuelas donde no se guarda la sana distancia y han identificado también Iglesias donde esto sucede.