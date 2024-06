¿Lo sabía? Hace 50 años abrió sus puertas el Hospital General de Zona No. 2 de Saltillo

El Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) celebró su 50 aniversario de servicio ininterrumpido el 10 de junio, brindando atención médica a la población de la Región Sureste y otros puntos del Estado.

En una ceremonia conmemorativa en el auditorio del hospital, autoridades encabezadas por el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD), doctor José Valeriano Ibáñez de la Rosa; el secretario general de la Sección 12 del SNTSS, doctor Alejandro Cantú López; y la directora médica del hospital, doctora Arcelia Guadalupe Rivera Aguillón, reconocieron la labor diaria de esta unidad médica, que atiende a miles de beneficiarios.

El HGZ No. 2 proporciona, en un día típico, alrededor de mil 170 consultas en medicina familiar, especialidades, odontología y urgencias. Además, realiza 13 intervenciones quirúrgicas diarias, 250 estudios de radio diagnóstico, 30 de ecosonografía y 70 de electrocardiografía. El hospital también ofrece 36 sesiones de hemodiálisis y 230 sesiones de medicina física.

Durante su discurso, el doctor Ibáñez de la Rosa enfatizó la importancia del personal del hospital, afirmando que el verdadero valor del HGZ No. 2 reside en su gente: “El Hospital General de Zona con Medicina Familiar Nº 2 no es el inmueble, no son sus paredes, no son sus equipos. El Hospital General de Zona Nº 2 tiene valor por su gente, por la gente que ha pasado, por la que está y eventualmente por la gente que va a llegar (...) el IMSS trasciende a través de sus trabajadores”. Invitó a los presentes a reflexionar sobre su rol como “dadores de esperanza” y “materializadores de sueños”.

El doctor Cantú López destacó la dedicación del personal del HGZ/MF No. 2 a lo largo de estos 50 años, subrayando que la fuerza del IMSS radica en sus trabajadores. “Durante estos 50 años de vida este hospital ha entregado el calor humano y el abrigo que nos otorga la seguridad social. La fuerza del IMSS son todos ustedes, porque cada una de las acciones que realizan día tras día hacen que el IMSS siga siendo la institución prioritaria en materia de salud de nuestro querido Coahuila, de nuestro País y de toda América Latina”.

La doctora Rivera Aguillón resaltó la contribución de los 993 trabajadores del hospital, mencionando que en 2021 el HGZ/MF No. 2 recibió un reconocimiento por su papel en la lucha contra la pandemia. “La mirada hacia el pasado permite explicarnos el presente y proyectarnos al mañana, que aún cuando está marcado por la incertidumbre, se puede construir sabiamente entre todos”.

Este aniversario marca medio siglo de compromiso del HGZ/MF No. 2 con la salud y bienestar de la comunidad, destacando su papel crucial en el sistema de salud regional y nacional.