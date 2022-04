Madres de alumnos de la UANE denuncian que obligan a sus hijos a darse de baja por ser presuntamente acosadores

Madres de más 250 alumnos irregulares de la UANE denunciaron que la institución está obligando a sus hijos a firmar un papel de “baja voluntaria” por ser presuntamente acosadores. Dentro de los estudiantes acusados hay, incluso, mujeres.

Juana María López Reyes, mamás de uno de los muchachos, aseguró que los nuevos propietarios de la UANE pidieron a los directivos que buscará un argumento para dar de baja a los alumnos para no reintegrarles lo que ya han pagado.

TE PUEDE INTERESAR: Bajo alcohol o droga, 40% de delitos graves; lesiones y robos los más comunes en Saltillo

“El día de ayer (martes) citaron a todos los muchachos y los amenazaron diciendo que si no firmaban esa hoja, ellos iban a ser demandados por acoso y que ellos tenían pruebas”, dijo la madre.

“Como mamás, nos dicen eso y obviamente nos dicen eso y nos ponemos los pelos de punta, pues ¿de qué se trata esto? No puede ser que 250 alumnos sean acosadores, entre ellos mujeres”, añadió.

López Reyes dijo muchos de los papás y mamás solicitaron cita con el director para que les explique qué es lo que está pasando. Fue hasta las 20:30 horas que fueron recibidas, luego de esperar desde las 17:00 horas.

Los directivos les aseguraron que era un grupo de muchachas las que habían puesto la denuncia, sin embargo, al obtener sus nombres y preguntarles, éstas negaron haberlo hecho.

Informó que los padres y madres inconformes harán una demanda colectiva sobre las acusaciones falsas.

“No tienen pruebas, no nos las han presentado, entonces están poniendo en peligro a nuestros hijos con las feministas, con algún detalle que suceda nuestros hijos están en peligro”, indicó.

“Ahora sí ya no los quieren porque le está pidiendo su patrón, entre comillas, Lottus, que ya no estén los irregulares, pues fácil, negocien y regrésenos el dinero que ya dimos y no hay ningún problema”, apuntó López Reyes.

Otra de las madres de familia, en este caso de una alumna, informó que acudió a la SEP para pedir asesorarse, donde le dijeron que lo iban a checar con el director y que después le hablaban.

“Ellos (la UANE) los quieren dar de baja, pero que firmen los muchachos las bajas y que digan que son acosadores”, añadió.