Maestro pensionado de Coahuila denuncia falta de atención a su padecimiento de cáncer en la Clínica del Magisterio

El docente expone que en la clínica de Saltillo se le ha informado que no hay tratamientos disponibles para dar seguimiento a su padecimiento

Expuso que durante su vida laboral al servicio de la educación realizó todas las aportaciones de ley, sin embargo, en este momento se le ha informado que no hay tratamientos disponibles para dar seguimiento a su padecimiento.

A través de un vídeo difundido a través de redes sociales y que se hizo llegar a VANGUARDIA , el docente expuso que no puede acceder a los servicios médicos pese a que acaba de ser diagnosticado como paciente oncológico.

En ese sentido, exigió al Gobierno del Estado que intervenga y dé solución a su problema de salud, ya que la Clínica del Magisterio está desahuciada y su problema de salud requiere de atención médica urgente.

“Durante 46 años ofrecí mis servicios como maestro e hice mis aportaciones en tiempo y forma al Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación y actualmente me encuentro en una situación muy delicada, pues me han dado un diagnóstico grave, ya que se me detectó que tengo cáncer.

“Requiero de atención médica urgente, a la brevedad, no puedo esperar más, la afectación tumoral está creciendo y no es estable. Frente a la comunidad educativa y frente a la sociedad coahuilense acudo al actual gobernador Miguel Ángel Riquelme en su calidad de garante de la salud de los coahuilenses y solicitarle su intervención en la urgencia de mi caso”, expuso el maestro jubilado.

Manifestó que su diagnóstico también ha sido expuesto ante el director general de la Clínica del Magisterio, “quien podrá dar detalles de lo que se requiere para mi atención quirúrgica”.

Cabe recordar que el pasado 2 de junio la Coalición de Trabajadores de la Educación logró un amparo federal promovido en 2016 con el que se beneficiarán más de 400 pensionados de la UAAAN y la Secretaría de Educación de Coahuila con la devolución de descuentos inconstitucionales aplicados en ese año.

El juicio de amparo fue interpuesto por un grupo de maestros afectados con la representación legal del abogado Manuel Fuentes Ortiz.

Esta sentencia favorable permitirá efectuar los pagos de cheques de devolución por hasta 25 meses de descuento que abarca de enero del 2016 a enero del 2018, informó Patricia Nieto, representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación.