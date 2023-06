Coahuila: el homenaje a un héroe; así es la emotiva despedida que recibe el donador de órganos

¿Te has preguntado qué pasa cuando un paciente dona sus órganos y cuál es el trato que reciben sus restos?

“Les llamamos pacientes blanco, son posibles donadores por enfermedad terminal o accidente que desafortunadamente no van a tener recuperación ”, dijo el funcionario estatal. “Se aborda con sensibilidad a la familia, haciéndoles ver que aunque físicamente su familiar parta, vivirá en otras personas, muchas, porque una sola donación puede beneficiar a más de cien personas”.

Francisco Hernández Esparza, encargado del Consejo Estatal de Transplantes , afirmó que existe un tabú en relación al tratamiento de los restos de las personas donantes. “Los familiares se preguntan ‘¿cómo me va a entregar a mi familiar?’, y la verdad es que se les da un trato digno“.

Una vez que el paciente y su familiar dan el consentimiento, al paciente se le practican estudios de laboratorio para descartar lesiones o enfermedades, y determinar si sus órganos son aptos para mejorar o dar vida a otras personas.

Cuando llega la muerte en el paciente, este ingresa a cirugía, con todos los métodos de anestesia y antisepsia requeridos para una cirugía de recuperación. Médicos especialistas y calificados en transplantes realizan la procuración de órganos. Si es necesario sustituir huesos por prótesis articuladas, se lleva a cabo el procedimiento y se realizan suturas invisibles.

En este momento, los órganos comienzan una cuenta regresiva para ser transplantados en pacientes receptores, por lo que el trámite que se realiza para hacer la declaratoria de defunción se agiliza a través de un convenio con la Fiscalía General del Estado, a fin de que ese documento no impida el traslado de uno o varios órganos hasta sus receptores.

Mientras se mejora o da vida a otras personas, el paciente donante es homenajeado en el Hospital General, y sus restos son dirigidos por una valla de honor entre aplausos, en agradecimiento a su voluntad.

Francisco Hernández aclaró que los pacientes accidentados que llegan a otros hospitales públicos o privados, los cuales no cuentan con la certificación para realizar la procuración de órganos, es difícil que puedan ser donantes. Esto también ocurre en los pacientes que fallecen en sus domicilios.

“Fuera de hospitales no certificados, un comité no puede actuar. No podemos hacer peticiones fuera del hospital (certificado)”. Sin embargo, si había la voluntad del paciente de ser donador y existe autorización de un familiar directo, el hospital donde se encuentra, puede contactarse con el Hospital General de Saltillo o el de Torreón para realizar la procuración.

“Si el paciente aún tiene signos vitales, se traslada como paciente a un hospital con licencia y ahí se hace el trámite de la procuración”.

En lo que va del 2023, médicos especialistas del Hospital General de Saltillo han realizado ocho procedimientos de procuración de órganos y tejidos. En los últimos tres años, de junio de 2019, al cierre del 2022, se contabilizaron 25.