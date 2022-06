Mi esposa sigue grave, no ha despertado: familia; reclama tras operación de Anahí en el ‘Ixtlero’ de Ramos Arizpe

Anahí Reyna, de 20 años de edad, sufre complicaciones por hemorragia tras ser atendida en el Hospital Rural de Zona No. 33 de Ramos Arizpe, conocido como ‘El Ixtlero’, la mujer perdió la matriz, ovarios, además presenta daños en el pulmón y riñones.

Su esposo, Irving Estrada, reveló que Anahí tuvo que ser trasladada al Hospital General de Saltillo desde el domingo 19 de junio, en donde los especialistas le externaron que su esposa había sufrido un mal corte durante la operación -que no fue autorizada- por el tutor provocándole una hemorragia severa de la que todavía no se ha recuperado.

“El doctor nos dice que mi esposa va a seguir muy grave, que no ha tenido reacción, no ha despertado, está inconsciente, su estado de salud es grave, lo que nos dicen es que lo único que nos queda es pedirle a Dios por su salud porque está muy dañada”, explica Irving.

Fue el martes 22 de junio cuando los médicos le informaron que Anahí tiene dañado uno de sus pulmones porque le entró aire durante la hemorragia que sufrió en la cesárea, por lo que requería de una sonda para sacarle la aireación que le impide respirar.

También le comentaron que los riñones de Anahí están a punto de dejar de funcionar por lo que requiere una hemodiálisis para controlar la insuficiencia renal provocada por la hemorragia.

“Lo que no sé es si la hemodiálisis se la van a hacer en el Hospital General o en el Universitario, no nos han dicho bien qué va a pasar, lo que sé es que todos los problemas que tiene ahorita fueron causados por la hemorragia que no le detectaron a tiempo, la cesárea estuvo mal hecha y no supieron de dónde venía la fuga de sangre en el Ixtlero”, dice.

Ahora bien, explica que Anahí fue sometida a la cesárea para agilizar su parto.

“Realmente mi esposa traía siete de dilatación, ella iba a parto natural, ellos quisieron hacer le proceso más rápido; a mí me mandaron hablar porque ella no quería firmar la hoja para la cesárea, me dijeron que yo tenía que firmar, pero nunca me dieron el papel para firmar, nada”, expone.

PIDE VER A SU BEBÉ

El domingo 19 de junio nació la bebé que hasta el día de hoy continúa internada en el Hospital “Ixtlero”.

Irving no ha podido verla y tampoco le habían comunicado que la menor se encuentra canalizada con analgésicos.

“Para verla me han dado solo cinco minutos, un día, y fue cuando yo supe que estaba canalizada con medicamentos porque tampoco me lo habían dicho los doctores; no sé qué es lo que tiene pero dicen que es porque estaba muy débil, pero a mí nunca me lo informaron, no me dijeron nada, ellos tienen mi número, muy bien me pueden consultar”, dice.

