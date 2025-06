Monclova: Acusan trabajadores represalias tras paro en Denso e INFAC; no hay denuncias formales

MONCLOVA, COAH.– Alrededor de 50 trabajadores de las empresas Denso e INFAC fueron separados recientemente de sus puestos, en medio de versiones que apuntan a represalias por paros laborales realizados semanas atrás, en Monclova. No obstante, hasta el momento no existen quejas formales ante las autoridades que respalden dicha acusación

El director del Centro de Conciliación Laboral en la región, Roberto Ramírez García, informó que la mayoría de los trabajadores despedidos —entre 25 y 30 en Denso y cerca de 20 en INFAC— han firmado convenios de liquidación sin manifestar que sus bajas fueran resultado de represalias. Incluso quienes inicialmente presentaron demandas, como siete extrabajadores de INFAC, se desistieron posteriormente del proceso.

“No se ha recibido una queja formal que vincule el recorte de personal con los paros”, sostuvo Ramírez. Recalcó que, si algún trabajador considera que se violaron sus derechos, especialmente en casos como el despido de mujeres embarazadas, pueden acudir directamente al órgano jurisdiccional correspondiente para solicitar medidas cautelares.

En redes sociales, algunos extrabajadores han señalado que los despidos ocurrieron justo después de movilizaciones en demanda de utilidades y bonos compensatorios. INFAC enfrentó un paro de 24 horas el 22 de mayo, mientras que Denso fue escenario de protestas similares en abril. Entre los despedidos, incluso habría líderes sindicales y mujeres con embarazo, lo que ha provocado indignación pública.

Según testimonios recogidos de manera anónima, en Denso se presionó a los trabajadores para que firmaran renuncias sin conocer con claridad los términos de su liquidación, impidiéndoles incluso recoger sus pertenencias.

Por su parte, la autoridad laboral se ha limitado a brindar asesoría dentro de las propias empresas y a procurar que se concreten acuerdos legales entre patrones y empleados.

Mientras tanto, los trabajadores afectados se enfrentan no solo a la pérdida de sus empleos, sino también a un entorno de incertidumbre laboral, marcado por la desconfianza hacia sindicatos que, según algunos testimonios, no intervinieron en su defensa por no haber autorizado las manifestaciones.

(Con información de medios locales)