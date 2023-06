‘No estamos exentos a nuevas pandemias’: advierte Salud Pública de Saltillo por aumento de 1.5 grados en 5 años

En los próximos 5 años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Meteorológica Mundial, la temperatura promedio aumentará en 1.5 grados, y un grado es suficiente, no solo para alterar el clima, sino para el surgimiento de nuevos virus y reaparición de enfermedades ya desterradas.

“El crecimiento de los virus se favorece mucho con estas condiciones y la mutación se acelera; la exposición de los microbios a la radiación solar es una de las causas llevan a las mutaciones más frecuentes. Es probable que tengamos nuevas enfermedades o cambios de padecimientos que ya tradicionalmente conocemos. No estamos exentos de nuevas pandemias”, aseguró Luis Alfonso Carrillo González, director de Salud Pública Municipal.

Añadió que las elevadas temperaturas y su relación con la radiación solar tendrán un impacto en la salud a nivel mundial.

Hay que estar preparados ya para todo, después del COVID-19 debemos aprender que el cuidado de la salud es responsabilidad personal y debemos estar siempre alerta para un frío o un calor extremo, para una enfermedad nueva o el resurgimiento de enfermedades que ya considerábamos controladas, subrayó.

“La radiación solar, en niveles altos, puede provocar enfermedades desde leves hasta graves que se complican con el calor o la exposición a los rayos solares, principalmente de la piel, se incrementan las quemaduras, aparición de manchas, ronchas por estar expuestos al calor, se acelera la formación de tumores malignos y aparecen infecciones por hongos, por el excesivo sudor”.

“No estamos preparados para este tipo de temperatura, este tipo de exposición. Recomendamos a la población que evite cualquier actividad no vital al aire libre, entre las 11 de la mañana y las 3 o 4 de la tarde, las horas de mayor riesgo, si las personas pueden estar en un lugar fresco o bajo techo, mejor”.

Este domingo, indicó, la Ruta Recreativa se desarrollará desde las 07:00 horas hasta las 11:00 horas y habrá un puesto especial de hidratación con agua y suero, además de proporcionar protección solar para quienes tienen entrenamiento de alto rendimiento y se exponen por varias horas.

Refirió que personal de Salud Pública Municipal recorre colonias de la periferia de la ciudad, sobre todo en las que pudieran tener necesidad de agua. Se llevan sueros para rehidratar a los pequeños.

“Las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, los menores de 5 años y las personas con dificultad para comunicarse o percibir la sed, por ejemplo los que tienen Alzheimer, secuelas de una embolia cerebral, Síndrome de Down o los pequeños que no hablan, son los que pueden estar sufriendo deshidratación y no darse cuenta”, informó.