“No será una votación copiosa porque no hay contrincantes”, dice Senador Armando Guadiana

“Esta no será una votación copiosa, porque no hay contrincantes de por medio, esa es una realidad, pero es un ejercicio democrático importante, sobre todo para cuando se ofrezca quitar a un gobernador o a un alcalde, con este proceso se sacan las firmas y se convoca a una elección de esta naturaleza” , señala.

“Como en estas elecciones no hay contrincantes” , Guadiana Tijerina manifestó que este ejercicio no se prestará al “robo de votos ” y entre otras deliberaciones.

“Él dijo que, si la mayoría de la gente vota que no, si se va, yo no creo porque la popularidad está al 70 por ciento, entonces no tiene porque tiene que ser mayor la gente que vota que no”, señala.

Frente a los señalamientos que sostienen que no se trata de una consulta para la revocación, si no una reafirmación para que AMLO se quede al frente de la presidencia nacional, opinó que la gente es quien tendrá la última palabra durante este ejercicio.

“Lo cierto es que hay que salir a votar, la gente que quiera decir que sí, pues que vote sí, si no pues no, es algo tan simple y sencillo como eso, lo importante es participar, el ejercicio ya está puesto el día de hoy, vamos a aprovecharlo”, apunta el senador.

En torno a su estado de salud, manifestó que se encuentra bien, con ánimos para seguir trabajando y visitando el estado de Coahuila.

“Vengo bajando de la sierra de Los Lirios, lo cierto es que acudí a una revisión médica en el ABC en la Ciudad de México, pero el corazón está bastante bien”, expresó el Senador.