‘Nosotros sí tenemos que enfrentar el reto’; cuestiona MARS pasividad de federación ante caravana migrante

Ante la eventual llegada a Coahuila de una caravana integrada por al menos 10 mil migrantes, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, cuestionó la poca capacidad de autoridades federales a las que les compete retener o reorientar los flujos migratorios que cruzan el país buscando llegar a Estados Unidos.

Como consecuencia de ello, señaló el mandatario estatal, recae en entidades fronterizas como Coahuila la responsabilidad de contener a nutridos contingentes de indocumentados y asumir las consecuencias que ello conlleva.

“Nos avisan que ahí viene una caravana de migrantes, como diciendo ‘ahí te va’. ‘Pérame’, ¿no tienen la capacidad de orientar el tema migratorio?, ¿las consecuencias de quién son responsabilidad, de nosotros por enfrentar el reto?, no está ni siquiera en nuestra jurisdicción”, mencionó.

Riquelme advirtió que, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores como con la caravana que llegó a Piedras Negras en 2019, el gobierno estatal asumirá la responsabilidad de atender al grupo. En esta ocasión se estima que son entre 10 mil y 12 mil los migrantes que vienen en el contingente.

“Lo que sí quiero que quede claro es la simpleza con la que se dice ‘ahí va una caravana’ de 10 mil, de 12 mil migrantes. ¿Qué no se entiende el problema social de una caravana de ese tamaño?, ¿qué no se entiende que no se pueden garantizar los derechos de los migrantes así?”.

“Sabemos que esto trae consecuencias de todo tipo. Vamos a tratar al máximo de evitarlo por el bien de los coahuilenses y nuestra relación con el estado de Texas”, dijo.

Por su parte, el director de la Casa del Migrante de Saltillo, Alberto Xicoténcatl, señaló que la facultad de contener el numeroso contingente de migrantes compete al INM, aunque advirtió que detenerlos directamente implicaría un costo político alto.

Desde la Cumbre de las Américas, ayer el gobierno de Biden advirtió a los migrantes de la caravana que la frontera está cerrada para quienes no cuenten con documentos para entrar al país.

SE DUPLICAN DEPORTACIONES

En los primeros cuatro meses de este año se duplicaron las deportaciones de indocumentados -principalmente centroamericanos- desde territorio coahuilense.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre enero y abril de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) retornó desde Coahuila a 2 mil 362 personas a sus países de origen.

En el mismo periodo, pero del año pasado, se reportaron mil 171 deportaciones, es decir, del 2021 al 2022 hubo mil 191 retornos más, el equivalente a un 101 por ciento de incremento, de acuerdo con cifras oficiales.