Ante la respuesta del representante sindical, los obreros dijeron que ya no tenían confianza en ellos ni en la empresa.

“No tenemos ninguna seguridad de que nos cumplan eso que nos acaban de decir, no hay nada de credibilidad, ahora también nos tienen con los del ahorro, nos han puesto fechas, nos han asegurado y no se ha pagado nada, entonces no les creemos” dijo Caleb Orozco.

“Por lo pronto es juntarnos ahorita, ver la mayoría de los trabajadores y nosotros tenemos la palabra, nosotros podemos dirigir, pedimos el ahorro, el camión, el premio de asistencia y también queremos la pro huelga”.

Expusieron que los plazos que anunció la empresa ya se vencieron, ya no se pueden otorgar más tiempo.

“Ya no sabemos a qué recurrir más que esto como quien dice amotinarnos, ya no sabemos de aquí o en la empresa” dijo Misael Gaytan, trabajador de Coquizadora.

Finalmente, los obreros marcharon hacia las oficinas de la empresa a manifestarse por el incumplimiento de estos pagos.

Al filo de las cinco de la tarde, cuando los obreros llegaron caminando y otros abordo de sus vehículos y se reunieron en la explanada de la empresa, justo al exterior de las oficinas administrativas, ahí trataron de ingresar, pero las puertas estaban cerradas; buscaron por diversos accesos, sin embargo, ya no había personal de la empresa.

No obstante, permanecieron gritando

"como viene siendo el camión, el pago del premio, la parte del ahorro que se debe y pedir el apoyo de los líderes sindicales que deben de estar aquí apoyando a la gente" expresó Fernando Valdez trabajador del área de Peletizadora.

Destacaron que los obreros tienen deudas de los servicios básicos como luz, agua, renta y necesidad de comprar despensa para sus familias, requieren recurso de su trabajo para apoyar a sus estudiantes.

Por cerca de una hora permanecieron los obreros protestando al exterior de las oficinas generales y finalmente se retiraron al no haber nadie que les atendiera.

Cabe señalar que la empresa acerera de Alonso Ancira Elizondo entró en crisis severa desde el pasado mes de noviembre del 2022, cuando sufrió el corte de energía eléctrica y paralizó totalmente su producción hasta el día de hoy.