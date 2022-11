PAN ‘abre la puerta’ a aliarse con otros partidos en elecciones del 2023 Coahuila

La presidenta del PAN estatal dejó entrever que en caso de que formen una coalición, ésta no sería con la 4T

Tras una reunión de más de dos horas, el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional aprobó que durante los siguientes meses, estarán analizando la posibilidad de ir en coalición para competir en las elecciones de Coahuila del 2023, donde se renovará el Congreso y la Gubernatura del estado.

Después de esta reunión, el Consejo otorgó a la presidenta del Comité Estatal, Elisa Maldonado, explorar las alianzas que se pueden originar para compartir la boleta electoral, siempre y cuando, el partido con quien se coaliguen sea coincidente con su agenda política.

Desde un mensaje que dio en la misma mañana, la presidenta del PAN en Coahuila manifestó que una de las prioridades que tienen dentro de su agenda, será la defensa del Instituto Nacional Electoral ante posibles reformas impulsadas por Morena, que aseveran, terminarán con dicho árbitro electoral.

Aunque se aprobó que la presidenta escuche y observe las opciones para que vayan en Coalición, esta determinación todavía no es definitiva.

“Con esto se da el banderazo de arranque, es importante aclarar que aún no hay nada definitivo, con este proceso iniciaremos el diálogo con la ciudadanía y militancia y será la Mesa Política quienes apoyen también en el tema de las mesas de diálogo con los distintos partidos”, dijo.

Además, reiteró que en la agenda del PAN prevalecen los principios de la familia, así como “el derecho a la vida”.

“Somos una opción confiable, una oposición responsable y es por eso que en este camino rumbo al siguiente año, lo iremos haciendo paso a paso con la militancia y ciudadanía, buscamos que se impulsen programas como el de estancias infantiles, que se conciba la familia como una célula básica de la sociedad, porque sólo con familias fuertes, tendremos un Coahuila fuerte.

“Que se defienda el derecho a la vida y se rescaten valores como la igualdad ante la ley, la equidad de género, el derecho al trabajo, a la seguridad social y educación”, finalizó Maldonado Luna.

Este partido, tanto a nivel estatal, como a nivel nacional, ya ha manifestado estar totalmente en contra de las reformas que impulsa Morena y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, e incluso, en elecciones de otros estados, ya han formado el PRI, el PAN y el PRD la alianza “Va por México” para hacer frente al partido guinda.

“La coalición depende de que nosotros cuidemos lo que somos, y cualquier fuerza política que desee sostener una coalición debe respetar eso. Hoy por hoy, el tema es la defensa del INE; si no hay cuidado a la democracia, si no protegemos a las instituciones no hay ni alianza en el 2023 ni en el 2024”, mencionó por otro lado Agustín Rodríguez, delegado del PAN nacional para las elecciones del 2023.

Aunque en todavía no mencionó que sea una decisión firme, Elisa Maldonado dejó entrever que en caso de que formen una coalición, ésta no sería con la 4T, y manifestó que habrán de escuchar al partido tricolor como una posibilidad de “fortalecer a Coahuila”.