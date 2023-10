Piden derogar cuota por cobro de recolección de basura en Múzquiz

Apolinar Guajardo Falcón, comerciante y ganadero, solicitó al Congreso del Estado eliminar de la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Múzquiz, el cobro de 22 pesos por recolección de basura que les cargan en el recibo de agua potable a 20 mil usuarios de este servicio, que este año representarán ingresos por 5 millones 280 mil pesos.

Los diputados locales analizarán los proyectos de leyes de Ingresos de los municipios para su aprobación antes de finalizar el año, para que entren en vigor a partir del 1 de enero. Se solicita que si el cobro vuelve a aparecer sea derogado para 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Retornan a hija del ex delegado de Coahuila, Reyes Flores, desde Israel junto con Selección Nacional de Gimnasia Rítmica

“Presenté una iniciativa ciudadana para eliminar un cobro en la Ley de Ingresos del Municipio, que actualmente aplica una cuota de 22 pesos por recolección de basura en el recibo del agua potable y en algunas partes de la localidad no es eficiente la recolección, en otras partes no es eficiente el suministro de agua y en otros sectores los dos servicios están colapsados”, se queja.

“Por eso es un cobro injusto y venimos a alzar la voz a favor de toda la ciudadanía de Múzquiz”, dijo, al indicar que la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, de Morena, incluyó el cobro para el actual ejercicio.

Ese cobro aplicado en 20 mil recibos de agua significan 440 mil pesos de ingreso mensual, es decir, 5 millones 280 mil pesos anuales, y la población considera que no se ha hecho uso correcto del recurso, señaló.

“La propuesta la vengo a presentar porque el Municipio no cuenta con camiones recolectores, inclusive ha estado pagando rentas por las unidades, y el servicio no es suficiente, está crítica la situación, y la gente, en el recibo de agua, mensualmente tiene que estar pagando la cantidad adicional. Si estás pagando por un servicio, te lo tienen que dar; es como si fueras a un restaurante y en la cuenta te cobran cosas que no consumiste”, dice molesto

Guajardo Falcón señaló que el Ayuntamiento de Múzquiz utiliza dos o tres camiones recolectores, pero con los recursos captados debería tener en servicio más unidades nuevas. Además, afirmó que la basura es arrojada en un tiradero que no reúne los requisitos que requiere un relleno sanitario.