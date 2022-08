Piden familiares a SINAPROC permitan a mineros locales apoyar en el rescate de Agujita

SABINAS, COAH.- El pasado 10 de agosto buzos de la SEDENA realizaron la primer inmersión en el pozo carbonero de “El Pinabete”, Agujita, Sabinas, donde se encuentran los 10 mineros atrapados.

Uno de los buzos confirmó a los familiares que las galerías o cañones están obstruidas en la entrada, por lo que los parientes pidieron al personal de la SEDENA y a la titular del SINAPROC (Sistema Nacional de protección Civil) que “dejen bajar y trabajar a los que sí saben, a los mineros locales, para que no se dificulten las labores de rescate”.

Anuncio

Ary Moreno, hija de José Moreno y hermana José Jr, quienes se encuentran atrapados, publicó en Facebook un video en el que el elemento militar acompañado de la titular de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez Azaldua, les informaron los pormenores de este primer operativo.

En el video se observa al buzo explicar los resultados de la primera inmersión “encontramos un partillo cerca de la plaza. Solo pudimos avanzar un metro con 60 centímetros, las entradas a las galerías o cañones están colapsadas; hay material, madera, carbón, tierra, no pudimos avanzar más”, aseguró el militar.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Sedena cuatro intentos por bajar a mina colapsada en Coahuila, obstáculos impiden rescate

Anuncio

En el metraje se escucha una voz que dice “ellos saben, los mineros saben (hacer) lo que no pueden hacer ustedes. Nuestra gente lo sabe hacer”, dijo uno de los familiares.

Exigieron a los encargados trabajar de noche para agilizar los rescates. El militar explicó que también realizan trabajos nocturnos y que el dron sub acuático no puede ser operado “porque no cabe en las galerías”.

“Hay mucha madera, las galeras están tapadas. Hay un bote metálico, fue lo primero que encontramos en el lugar denominado plancha, esa área está limpia, no tiene nada, son las otras áreas las que están colapsadas que ya no nos permitió seguir con la exploración del lugar”, informó el mando militar.

Anuncio