Plan contra inflación y carestía, no se verán a corto plazo: anticipan expertos en Coahuila

El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), presentado ayer por el Gobierno Federal, es una buena intención, pero sus resultados no serán tan amplios ni se verán en el corto plazo, coincidieron economistas.

Antonio Serrano, director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, consideró que este plan no interfiere en el mercado y ayuda a que factores externos no disparen los precios de los alimentos, pero su resultado no se verá en un corto plazo.

Serrano identificó cuatro grandes ejes para el control de los precios, sin intervenir en el mercado: apoyo para la distribución de fertilizantes, la reserva estratégica de maíz con los subincisos que los precios de garantía y la seguridad en carreteras, además no aumento en tarifas de ferrocarril y transporte, así como la reducción de tiempo para el despacho aduanal.

En el caso del fertilizante en poco más de un año se ha incrementado un 140 por ciento, pero ese es un problema mundial, porque China dejó de producirlo debido a la pandemia.

Por su parte, el presidente del IMEF Coahuila Sureste, Marcelo Lara Saucedo, calificó como una medida mediática este paquete, asimismo a este plan de contención dijo no le ve mucho alcance.

Lara agregó que le falta mucho camino por recorrer a la inflación, la cual no nada más está en los productos que se incluyeron en este plan, sino también en los servicios, en energéticos y otros productos que se consumen cotidianamente.

A su vez, el presidente del Centro de Estudios Económicos del Comercio Servytur (CEECS), Jorge Dávila Flores, dijo que es un programa útil, pero no suficiente para el proceso inflacionario que se está viviendo.

Por su parte, el director general de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles, señaló que este tipo de acuerdos es prácticamente una analogía de lo que sucedió con el Pacto en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se hizo un acuerdo con los productores y se toparon los precios.

Mientras que el economista José María González Lara comentó que es un buen intento y esperan que tenga resultados, asimismo dejó en claro que no hay control de precios, toda vez que se maneja el incremento de la oferta para reducir precios, así como la aplicación de subsidios.

