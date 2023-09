Ponen primera piedra de nueva secundaria al sur de Saltillo; construirán cinco planteles más en Coahuila

Con una inversión de 9.8 millones de pesos se inició la construcción de una secundaria de nueva creación en la colonia Hacienda Narro, al sur de Saltillo.

En el lugar, el gobernador MigueÁngelel Riquelme Solis en compañía del secretario de educación Francisco Saracho Navarro y el titular del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (Icifed), Julio Long Hernándezez, pusieron la primera piedra para la colocación de instalaciones en la escuela de nivel básico.

TE PUEDE INTERESAR: Gloria Trevi, Joaquín Sabina y Caifanes en Saltillo: lo que llegó a presentarse en el antiguo Centro de Convenciones

De acuerdo con el titular del Icifed, la escuela contará con siete aulas didácticas amuebladas, sanitarios y espacio exterior en beneficio de 243 estudiantes que hoy en día comparten instalaciones con un centro educativo vecino.

“Me da mucho gusto ver a los alumnos, los maestros, sé lo que deben estar pensando, sintiendo con un logro tan grande, sé que es complicado mantener a los alumnos aunque sea en instalaciones que probablemente no eran las adecuadas, pero ahorita estamos entregando esta obra que estará lista dentro de cuatro meses, me quedan 90 días de gobierno, pero sé que Manolo la terminará”, dijo el mandatario coahuilense.

Además apuntó que “la contribución que mi gobierno da a la formación escolar es un medio para que los jóvenes coahuilenses siempre transiten por un camino de éxito, el sector educativo es uno de los más importantes porque de aquí sale la mano de obra calificada”, expuso el mandatario estatal.

De acuerdo con el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, este plantel forma parte del proyecto de construcción de escuelas en todo el estado con el que se construirán a través del Icifed.

Según declaraciones de Long Hernández, este año se ha invertido en la reparación, mejora y acondicionamiento de escuelas de educación básica, pero además en la construcción de nuevas escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, ya que la matrícula escolar ha incrementado.