Por amenazas de funcionarios de Sacramento a ciudadana, pide CDHEC actuar

SACRAMENTO, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió su recomendación 02/2022, por un caso registrado contra las autoridades de Municipio de Sacramento, luego de que una mujer reclamó a dos perros que fueron señalados como asesinos de borregos, y a causa de ello fue maltratada.

La recomendación comprobó tras una serie de investigaciones realizadas por la visitaduría de dicha región, que las autoridades del municipio de Sacramento cometieron violaciones a los derechos humanos en su modalidad de ejercicio indebido a la función pública por faltas a la legalidad y seguridad jurídica.

En la narración de la queja, la mujer recuerda que los perros habían sido retenidos por autoridades de Control Animal y Protección Civil tras el señalamiento de que habían matado al ganado de una persona.

La mujer aseguró tener pruebas de que a los borregos los mataron coyotes.

Tras considerar el hecho como una injusticia, la mujer denunció a la Comisión que los canes habían sido sometidos a sufrimientos en medio de un mal temporal.

LA MUJER SE EXPRESA

“Al darme cuenta de una situación de esta naturaleza actué de inmediato, pues a los perritos los tuvieron en plena plaza principal sin agua ni alimentos, amarrados por espacio de 10 horas y expuestos a altas temperaturas”, dice la queja.

Tras la insistencia, la mujer aseguró que las autoridades del Ayuntamiento que tenían en su poder a los perros, la insultaron y amenazaron.

“(El funcionario) me habló con groserías, que por ningún motivo me entregaría a los animalitos, y que era una pendeja, y recalcando que todo esto era por órdenes de la Alcaldesa y que se los entregarían a Protección Civil.

“Me dirigí con el Síndico Municipal y nunca me atendió pues estaba ocupado con su celular viendo mensajes”, asegura la mujer.

“Desde ese día me han estado molestando vía telefónica. Verbalmente me dijeron que dejara de andar hablando de lo ocurrido porque si no lo hacía me iría muy mal y me pesaría y que podría amanecer un día muerta”, dice.

Aunque se menciona en la queja que el origen de los hechos era la protección de dos animales, la recomendación que hizo la CDHEC, fue en torno a las amenazas que sufrió la agraviada.

Por ello, en sus recomendaciones, la CDHEC solicitó al Ayuntamiento de Sacramento iniciar investigaciones y aplicar sanciones correspondientes a las personas que realizaron las amenazas, así como garantías de no repetición que consisten en capacitaciones a los servidores públicos.