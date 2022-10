La Red de Mujeres de La Laguna consideró ayer que Estado y sociedad han fallado en la erradicación de la violencia feminicida que registra Coahuila; criminalización institucional y tolerancia social en el caso de la adolescente Evelyn Aidé son muestra de ello.

“El Estado falló porque el Estado no la pudo mantener con vida, pero sigue fallando, porque después de muerta las cosas parece que van por un camino que no va exactamente a la justicia, sino a la criminalización de la víctima”, aseveró la activista Ariadne Lamont, quien señaló la permisión de la sociedad en el caso.

“También la sociedad que permite todo eso, eso es tolerancia, y la violencia feminicida es eso, la suma de todas la violencias pero con tolerancia social y del estado. La que no nos podemos sacudir”.

El pasado 16 de octubre, Evelyn Aidé fue reportada por sus padres como desaparecida; tres días después fue localizada sin vida en un domicilio al oriente de Saltillo. La autoridad ministerial filtró datos de prueba de la carpeta de investigación, entre ellos informó que se dedicaba a la prostitución.

Tras enfatizar que esa información no debió salir al dominio público, la activista manifestó que el enfoque del caso pasa por alto el uso de la fuerza del hombre.

“Eso es donde tienen que poner el acento, no en la actividad de la chica. Hay una muchacha que ya no tiene vida, en sus mejores años, en los que apenas está abriéndose a la vida, alguien toma esa vida y se queda como una promesa rota, como una promesa incumplida. Y no solo eso, sino que la familia está hecha pedazos para estar escuchando en las redes lo que dicen de su hija”.