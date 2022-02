$!‘Queenslayer Tatoo’ de Saltillo ofrece tatuajes gratis para cubrir cicatrices de autolesión o por violencia de género

Desde que inició el proyecto, Queenslayer solamente ha logrado tatuar gratuitamente a cuatro mujeres con cicatrices; una de ellas, acudió porque tenía lesiones por intento de ahorcamiento, mismas que fueron cubiertas con un tatuaje.

“Una chica me contó que tenía quemaduras en el cuello porque se había intentado ahorcar con un cinturón, tenía una marca muy fea y el problema era que no sabía cómo explicarles a sus hijos por qué tenía eso, entonces se procedió a plasmar un tatuaje que cubrió sus marcas”, expone.

CONTRIBUCIÓN

En palabras de Naomi, el escuchar y conocer la historia de las cicatrices de sus clientes es una experiencia fuerte, sin embargo, también representa una satisfacción, ya que para ella “cubrir las marcas también significa dejar pasar las situaciones difíciles”

“Es muy bonito ayudarles a dar ese paso, ya que, si quieren cubrir alguna cicatriz significa que ya no quieren que eso sea parte de ellas; yo tengo depresión crónica y ansiedad, sé lo que es sentirse mal, lo que es querer mejorar, me gusta hacer esto porque también me ayuda a sanar”, dice.

ENTÉRESE

En el estudio Queenslayer laboran solo mujeres.

Se ubica en la calle Purcell 433 de la zona centro.

Para solicitar una cita mandar mensaje por Whatsapp al 55 8150 40-30.