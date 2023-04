El Centro Histórico de Saltillo es el corazón de nuestra ciudad, es el que nos proporciona identidad y orgullo como comunidad, pero como tal diariamente es visitado por miles de ciudadanos y lo más natural es que si no se le da mantenimiento se deteriore.

Sucell Rosales apuntó que el mayor problema son “la s banquetas, además que (la gente) no respeta los altos y por lo tanto es difícil cruzar calles para los peatones”, de igual forma Elizabeth Ramos opinó que las banquetas y la casas abandonadas.

Óscar Carrillo dijo: “ Por ahí ya andan llorando que esa plata le pertenece al estado (Coahulia) y no federal, pero caería en las mismas manos”.

Carlos Alberto Segovia dijo que “ el centro es un lugar que no le pide nada a los pueblos mágicos. El exceso de tráfico, algunos pares viales y algunos andadores peatonales”.

Entre nuestros seguidores no faltó quien puso el ojo en las vallas de la Plaza de Armas: Reyna Jaime “ Las vallas de la plaza de armas”, y Minerva Galindo dijo que para ella el mayor problema es la inseguridad.

Ulises Méndez Martínez dijo que para el el problema lo constituye la “falta de oferta gastronómica. Lo que hay es poco y/o muy malo”.

JuanJo Contreras apuntó que “derribar árboles y tumbar casas que pueden ser remodeladas”, y María Del Rosario Díz expuso que “las propiedades solas y apunto de derrumbarse, hermosas contrucciones, ojalá se pudieran reparar y conservarse”.

Gonzalo Coronado, por su parte, comentó sobre la existencia de los parquímetros: “Tal vez no aplique mi comentario, pero lo voy a decir, yo trabajo en el mero centro de la ciudad, la verdad dejo mi coche todo el día parado en el 1er. cuadro de la ciudad, solo que a alguien se le ocurrió la estúpida idea de poner los parquímetros inteligentes para beneficio del gobierno municipal, o bien para las arcas del actual presidente municipal, no sé cuanto tenga yo que pagar por estacionar mi coche...”.

Liliana Medina dijo que “el transporte público que hace paradas donde no debe, los comercios que invaden banquetas, los peatones que no respetan sus semáforos ni los pasos peatonales...”.

Gruñis Delgado Ramos apuntó que “la zona de tolerancia que se convierte de día y más de noche, tanto bar y cantinas, pero así es Saltillo y pronto con lo apertura de más prostíbulos y pasos peatonales diría los miaderos más grandes de México pero en fin así es Saltillo”.

Dianela OC dijo que la ciudad se quedó “en los años 80’s la infraestructura de locales, calles, y banquetas de Pérez Treviño”.

Óscar Cortés Alvarado expuso que “se roban el dinero que debe utilizarse en el Centro Histórico, pero permiten a la gente influyente construir casas modernas y a la gente ordinaria ni siquiera tumbar lo que ya no sirve. No permiten utilizar cemento, sino compuestos de arcilla, como se usaba antiguamente, y cosas por el estilo, como no usar castillos”.

Olga Esqueda apuntó que “el problema es la corrupción y mafia, en dónde están los recursos por el cobro que nos hacen en las tenencias vehiculares, la partida para el Centro Histórico, la cobran pero NO la aplican es LAMENTABLE, las baquetas, el pavimento, y las fachadas es una Ciudad Colonial, y está en Ruinas como TODO”.