Saltillo: difícil actuar por denuncias anónimas, dice EAP de la UAdeC

Saltillo, Coah.- La dirección de la Escuela de Artes Plásticas (EAP) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) consideró este jueves “difícil” actuar ante señalamientos anónimos de la comunidad estudiantil en contra de sus catedráticos, y aseguró que la denuncia en redes por plagio y violencia de género se llevó a consejo de manera informativa.

“Una denuncia anónima es difícil que podamos actuar, ya que no contamos con los datos necesarios, pero sí invitamos a las estudiantes que se hayan sentido agredidas a que presenten una denuncia formal en las instancias correspondientes. La Universidad tiene un tribunal para atender casos de violencia de género, están los consejos directivos, esta la defensoría de derechos humanos, entonces cualquier universitario que se sienta vulnerado en sus derechos puede acudir”, dijo Darío Aguillón Gutiérrez.

El director de la Escuela de Artes Plásticas expresó sobre los señalamientos anónimos respecto de que, a pesar de las quejas, no hay acciones contra los profesores señalados. “Yo considero que los señalamientos van a ser directos cuando se presente una denuncia formal”, insistió.

Darío Aguillón descartó que el Consejo Directivo haya sancionado o vaya a sancionar al profesor Roberto, señalado por su ex pareja de plagio y violencia de género. “Efectivamente, el consejo no tiene facultades, pero en ningún momento lo ha sancionado, se le invitó a ausentarse para que atendiera su situación personal, sin embargo el consejo no ha emitido alguna sanción”.

Descartó que hayan sido omisos al responder un escrito de petición de audiencia presentado por el catedrático señalado tras la reunión del Consejo Directivo, aseguró que ya cuentan con la respuesta.

“El Reglamento de Ética y Conducta nos da a nosotros 20 días para responder, entonces, estamos todavía en tiempo. Hay una respuesta para el maestro que se entregará cuando se presente, pero va en ese sentido, la Universidad tiene que ser muy respetuosa de los procesos legales que haya en instancias externas, es deir, mientras no haya una resolución legal definitiva, en el tema de derechos de autor o en el tema de violencia de género, no podemos actuar ni como consejo, ni escuela”, mencionó.

Dijo que la sugerencia al catedrático de ausentarse o no llegar a la escuela en su vehículo particular fue “para evitar confrontaciones para evitar que el conflicto creciera y se diera adentro de la universidad, quisimos evitar que se diera aquí adentro”.

El director aseguró que fue a solicitud de estudiantes que el tema de la denuncia personal contra el profesor Roberto fue llevada a consejo. “Estudiantes solicitaron y empezaron a preguntar si la escuela iba a poner cartas en el asunto. Fue sometido a consejo con interés informativo para consejeros, para ver como estabilizar la situación y evitar que creciera”.

Aseguró que los derechos laborales del profesor no se han violentado, e insistió en que esta situación ha afectado la imagen, cuyo nombre ha sido señalado y aparecido en diferentes instancias.