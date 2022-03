$!El saltillense que casi no ha dormido para completar más de 500 kilómetros en menos de 36 horas

A través de las redes sociales, el equipo de Ricardo comparte cada uno de los momentos desde su llegada a la competencia, que comenzó de manera oficial el 21 de marzo.

El día previo a iniciar, Ricardo compartió unas palabras a los presentes en el evento: “Gracias por la invitación, les deseo lo mejor. Que lo disfruten, a mí me sirve no tener expectativas, no sé si a ustedes le sirva”, comentó el atleta saltillense.

TE PUEDE INTERESAR: El InDriver del Amor... para pagar su boda, conductor de Saltillo arma tiendita en su auto

En tanto, uno de los videos publicados en redes sociales, muestra el arranque de la competencia, que tuvo como primera fase las aguas abiertas. En dicho video, se aprecia el mensaje que dirige uno de los organizadores del evento a los tres participantes:

“Esto no creo que sea de locos, esto es de gente que se prepara. Que está siendo congruente con sus acciones y decisiones”, comentó el joven en el emotivo mensaje de inicio.