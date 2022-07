TE PUEDE INTERESAR: En una semana policías de Saltillo son héroes tres veces; reciben bebés y salvan vida

El campamento lo colocaron atrás de Urgencias porque no hay un sitio tranquilo y con sombra para que las mamás puedan descansar;

“No hemos tenido cuarentena, casi todas tuvimos cesárea y una mujer tuvo el salpingo y aquí hemos estado porque la salud de nuestros bebés es prioridad; no nos han dado medicamento para el dolor, yo traigo una molestia en mi riñón pero no me he querido ir a checar porque si me muevo de aquí yo no sé qué le van a hacer a mi bebé”, expone Adriana, preocupada.

Otras mujeres denunciaron malos tratos por parte del personal de enfermería y desatención en el área de cuneros, en el interior del hospital:

“A mi bebé me lo han tratado muy mal, el otro día vi que ni siquiera tenía el respirador bien puesto; le están drenando un líquido de su cabecita y de plano le jalaron el tubo, lo lastimaron, pero no les importó, me dijeron que yo no sabía que mejor ni opine”, se queja una mujer que se alivió hace poco menos de un mes.

Cabe mencionar que todas las familias que se encuentran en el campamento son foráneas, de municipios como Torreón, San Pedro de las Colonias, Monclova, Concha del Oro y Saltillo.

SIN QUIROFANO

Las madres y familias comentaron que además se está pidiendo a la autoridad de salud que habilite el quirófano del Materno-Infantil debido a que existen varios casos de pequeños que tienen que ser intervenidos pero sus cirugías han sido retrasadas debido a la falta de equipamiento del mismo.

Tal es el caso de un menor de 3 meses de nacido que se encuentra en estado grave de salud y requiere de una cirugía para facilitar que el pequeño pueda alimentarse y respirar.

“Nos han dicho que mi bebé no puede tragar saliva ni deglutir alimento, nos han dicho que le van a poner una sonda, pero hasta ahí se quedó, ya no supimos, y necesita la cirugía para que pueda ingerir alimentos porque tiene una malformación en la laringe”, dice su papá, Luis Cruz.