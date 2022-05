$!“Montachoques” actúan impunemente en la autopista Saltillo-Monterrey

La Fiscalía General del Estado (FGE), consultada respecto a las denuncias por este tipo de delitos, informó que en lo que va del 2022 no se ha presentado ninguna querella en Coahuila; no obstante el tramo es vigilado por la Guardia Nacional, se supone, día y noche.

El ciudadano norteamericano, quien prefirió guardar el anonimato por cuestiones de seguridad, narró cómo a escasos cinco o siete kilómetros antes de tomar la vía libre a Saltillo, un automóvil tipo Aveo en color guinda, tripulado dos personas con tatuajes golpearon la parte trasera de su camioneta, con placas de los Estados Unidos.

“Tomé una fotografía y el mismo carro (que aparece en otras denuncias en redes sociales), es un guindo. La persona que tuvo contacto conmigo es la misma que aparece en denuncias de redes sociales”, dijo el afectado.

Explicó que circulaba por el lado derecho de la autopista a la velocidad que marca el límite permitido y el automóvil llegó por el lado izquierdo, pero el vehículo dio el volantazo hacia la derecha y al descender las personas argumentaron que yo había sido el responsable.

CHOQUE PROVOCADO

El afectado dijo que de inmediato al iniciar diálogo con las dos personas se dio cuenta que había peligro y prefirió no entrar en controversia, sino intentar buscar ayuda, pero no pasó ninguna patrulla por el sitio.

También explicó que viajaba acompañado de su esposa, venía de los Estados Unidos, en donde ambos radican y tuvo miedo por su integridad y la de su acompañante.

“Yo nunca le pegué, ellos me dieron un golpe (en la parte trasera), y mi ‘troca’ se hizo para un lado y para otro, porque me detuve. No quise hacerla de pleito por mi esposa. Luego me salieron con que iban a ser 38 mil pesos, me dijeron que trabajan en una empresa y que le iba a hablar a un licenciado. Yo les dije que no les iba a pagar esa cantidad”, señaló.

Enseguida el afectó habló a un familiar que vive en México y le dijo que se trataba de “montachoques”, que habían sido denunciados por redes sociales; cuando le pasó el teléfono con el familiar hablando entonces cambiaron la versión.

También el afectado habló a su aseguradora para que se hiciera cargo, además les dijo que hablaría a la policía para que tomara conocimiento y empezó a tomar fotografías.

Los dos sujetos del Aveo guinda le pidieron entonces menos cantidad y finalmente les entregó 360 dólares, tomaron el dinero y se fueron de inmediato rumbo a la carretera libre.

Además dio a conocer que no interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Coahuila porque esto requiere de tiempo y seguimiento, sin embargo, quiso hacer el hecho público para que las personas estén alertas y puedan conducir con seguridad o bien evitar esta autopista de paga, la cual consideraba segura.

VANGUARDIA solicitó a la concesionaria Roadis una postura sobre el tema, pero aún no hay respuesta