‘No son los inversionistas que queremos’, dice empresario sobre caso HL Mando, empresa coreana instalada en Arteaga

El presidente de Grupo Amistad, Jesús María Ramón Aguirre, hizo un llamado a seleccionar mejor los inversionistas que llegan a Coahuila, luego del caso de la empresa HL Mando suscitado esta semana en Arteaga.

El empresario señaló que se han tenido malas experiencias con empresarios principalmente coreanos, asegurando que tienen una cultura de negocios diferente a la que se hace en México.

“Lo que pasa es que los coreanos la verdad que vienen aquí con la mira de hacer negocio, pero piensan que todavía andamos en burro, entonces como que nos van a comprar con espejitos”, mencionó el empresario para los medios de comunicación.

El pasado 18 diciembre, la HL Mando Corporation cerró sus instalaciones en Arteaga para evitar recibir una notificación judicial que les obligaba a un paro de labores por deuda.

La clausura de salidas de emergencia y las puertas de la corporación se dio aún con cientos de empleados dentro, lo que obligó la intervención de fuerzas de seguridad.

“Yo me enteré ayer (jueves) de ese asunto de los coreanos, hablé con Alejandro Verduzco, le debían muchísimo dinero de rentas, no le estaban pagando renta y debían a los dueños de las máquinas que les vendieron, a los proveedores de maquinaria no les pagaron, les quedaron debiendo y entonces los proveedores de la maquinaria les quitaron las máquinas y por tanto no pueden surtir a General Motors y a otras empresas que le estaban surtiendo”, contó Ramón.

Agregó que los directivos asiáticos se enfrentan con un México distinto y con otro estilo, además de que sus empresas tampoco han tenido buenas experiencias con socios de Corea del Sur.

“La verdad no hemos tenido buenas experiencias con los coreanos, salvo una que nomás les vendimos el terreno ahí, pero tratan mal a la gente. No son el tipo de inversionistas que queremos aquí en México, la verdad”, indicó.

Asimismo aseguró que se debe plantear la posibilidad de dejar de darles apoyos y facilidades, pues la región no está urgida de más inversiones.

“No los puedes detener, sí puedes dejarles dar algún tipo de apoyo, o sea, no darles tantas facilidades. En Coahuila y sobre todo la zona de Ramos Arizpe y Saltillo ya están como para escoger las las empresas. Ya no están ahí de que órale, urgidos, entonces la verdad que estamos en una situación muy privilegiada”, apuntó Jesús María Ramón.