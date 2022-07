La Fiscalía General del Estado, giró un oficio a Limbar Valdez, mejor conocido como el “Alcalde de Mirasierra”, luego de que fue denunciado por una mujer por actos de violencia.

En el oficio que fue firmado por uno de los agentes del Ministerio Público de la unidad de violencia contra la mujer, el alcalde de Mirasierra fue citado el pasado 16 de julio para firmar y ser notificado sobre las medidas de protección que fueron giradas a favor de la victima

En el documento además se establece que estas medidas informadas a Limbar, provienen de una investigación por denuncia en su contra por delitos en materia de violencia familiar.

En esta investigación, el alcalde de Mirasierra goza aún de sus derechos de presunción de inocencia, y también, este tipo de delitos desarrolla negociaciones anticipadas a juicios como salidas alternas donde la víctima y el acusado queden conformes.

Aunque el documento no detalla las medidas de protección en favor de la víctima, por estos delitos, las medidas son no acercarse a ella y no intentar establecer contacto, así como no molestarla.

De acuerdo con la Fiscalía, este citatorio fue acatado por el “Alcalde de Mirasierra”, quien acudió a la diligencia donde se le informó sobre las medidas.

Por su parte, Limbar manifestó que se están cumpliendo las medidas de protección que fueron solicitadas por la denunciante, sin agregar más respecto al caso.