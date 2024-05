¿Ya está fuera de peligro? Hospitalizan a Wendy Guevara y la someten a cirugía de emergencia

Fanáticos y no tan seguidores de Wendy Guevara se vieron alertados por la hospitalización de emergencia de la influencer, quien compartió a sus seguidores que un fuerte malestar físico que la llevó a ser atendida de emergencia: una piedra en las vías biliares.

“Tengo una piedra en las vías biliares que quiere migrar al páncreas, por eso me duele mucho y hasta me dijo el doctor: ‘¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor?’, porque no me podía ni parar”, dijo la originaria de Guanajuato.

Asimismo, indicó que la intervención era absolutamente crucial, ya que de no tratarse adecuadamente podría desencadenar una pancreatitis, poniendo en peligro su vida.